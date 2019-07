La Choco no dejará ventaneando, a pesar de la situación con su hijo.

Jimena Pérez La choco, había anunciado hace un par de semanas su salida del programa ventaneando, a causa de un problema en el neurodesarrollo de su hijo Iñaki, quien no puede expresarse con la “normalidad” que debe tener un niño de su edad.

En ese sentido, y con el objetivo de velar por la salud de su hijo, la conductora dijo que ella y su familia irían a vivir a España, para garantizar a su pequeño una mejor calidad de vida, y por ende no podría seguir trabajando para Tv Azteca.

Sin embargo, en el que sería su último programa algo cambió, y ató a la Choco a quedarse en el programa ventaneando, a pesar de la situación con su pequeño.

A través de un video en la cuenta de Instagram de Ventaneando, se ve como La Choco abre un regalo que le fue entregado por Paty Chapoy, dueña del programa, Jimena Pérez se llevó una gran sorpresa al descubrir que se trataba de un cubo de micrófono, pues La Choco pasó a ser la corresponsal oficial de Tv Azteca en Europa.

“Mi cubo, porque voy a seguir haciendo cosas desde allá, así es que me va a dar muchísimo gusto. Gracias por no dejar que me desconecte. Los quiero.”, dijo La Choco.

Aunque el viaje a España es un hecho, que la choco se quede en ventaneando también lo es, y es que claro, como iba a permitir la producción de Tv Azteca perder a una de las mejores conductoras que han tenido, y la más popular actualmente, tras su participación en La Voz.

La Choco ha encontrado la manera de poder combinar sus dos paciones en un solo lugar, su familia y su trabajo, por lo que la vida le ha permitido poder desempeñar ambos, con mucha soltura, en las tierras europeas.