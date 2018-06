¡La Chiquis Rivera revela que tiene celulitis y estrías!

La Chiquis Rivera es la polémica hija de Jenni Rivera y ha incursionado en el mundo de la farándula no solo por ser hija de la diva de la banda, sino porque también ha dado motivos para que hablen de ella, con esto realizó un video al desnudo en el que reveló algunos defectos.

La chiquis Rivera se ha vuelto inmiscuida en muchos chismes y argüendes en el mundo de los artistas. Recientemente habló de sus defectos ante las cámaras de Univisión y allí se le logró ver desnuda con una pequeña sábana que cubría sus senos.

Esto fue lo que la chiquis Rivera mencionó:

“Hubo un tiempo en mi vida en el que yo no me gustaba, no me sentía bonita… ese tiempo ya pasó. Soy esta mujer y me gusto. Por fin siento que yo soy la que manda en mi vida, me siento realizada, me siento segura. Soy Janney, es la persona que soy”…