La China Suárez usa la pandemia de pretexto para evitar boda

La actriz originaria de Argentina, China Suárez decidió utilizar la pandemia del Covid-19 como pretexto para explicar la razón por la cual de nueva cuenta su boda con Benjamín Vicuña no se realizará como habían anunciado meses atrás, lo cual pone en duda su relación sentimental.

Esta pareja de famosos tienen una gran familia ensamblada junto con Magnolia y Amancio, ademas de sus hijos de relaciones anteriores (Rufina, Bautista, Benicio y Beltrán). Sin embargo, para el chileno no era suficiente con tener una pareja consolidada, sino que estaba poder pasar por el altar junto a la actriz. En una velada romántica, le pidió casamiento y, aunque ella dijo aceptó la propuesta, aún hoy siguen sin concretarlo.

La China Suárez no se casa con Benjamín Vicuña

La China Suárez usa la pandemia de pretexto para evitar boda

En el programa “Por el mundo en casa”, la China se animó a revelar qué pasará con la boda y si efectivamente van a hacerla. Todo comenzó cuando el conductor recordó un viaje que hicieron a Israel años anteriores. “Una de las cosas que pasaron en Israel es que la gente creía que nos habíamos casado. Yo no sé si Benjamín sabe que la gente pensaba que estábamos casados. ¿Te vas a casar vos al final?”, le preguntó sin filtro el papá de Mirko.

“Ya está. Ya pasó. ¿Para qué? Es una buena excusa la pandemia. No, ya fue, ya medio que pasó, no hace falta”, fue la respuesta de Suárez dejando en claro que no le interesa tener la libreta roja. “Está bien, se quieren igual. No hace falta un papel para cambiar eso”, reflexionó Marley dándole la razón. “Y después divorciarse es un lío”, agregó la China, muy filosa, aunque a los segundos aclaró: “Es un chiste de los que les gustan a ustedes. No siento que lo necesitemos”.

China Suárez y Benjamín Vicuña están separados

Cabe recordar que el año pasado, cuando ya habían postergado el casamiento dos veces, Vicuña charló con “El Espectador”, el ciclo de CNN Radio, y dejó en claro que si bien él tenía ganas de dar ese paso, no sentía que había una necesidad urgente de hacerlo. “No es que se atrasó, siempre dijimos de que la idea era hacerla bien y nada nos corre ni nos apura. Es una fiesta que tiene que ver con el amor, con los amigos y la familia y la idea es hacerla bien”, fueron sus palabras.

Te puede interesar: Noelia enciende Instagram con enterizo transparente ¡VIDEO!

“Yo asumo mi responsabilidad. Entre la tira, que la China también está a full, los compromisos, las campañas. También se alargó la novela. No sé”, agregó cuando en aquel momento los dos protagonizaban “Argentina, tierra de amor y venganza”. “La idea no es manosearla, ni que se pierda el sentido original que es hacer esta fiesta nosotros, nuestros hijos y la familia”, había cerrado Benjamín Vicuña poniéndole paños fríos a su boda.

Con información del Intransigente