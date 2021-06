La Chilindrina sorprendió con retoque estético y “rejuvenece” 20 años

Quién no recuerda a Maria María Antonieta de las Nieves. Resulta que hace unos meses se le vio espléndida. Y aunque no se notaba, la Chilindrina sorprendió con retoque estético, terminó por impresionar a sus seguidores quienes le regalaron muchos likes, aunque la foto tiempo después fue eliminada.

La fotografía no reveló nada en su momento debido a la mala calidad de la imagen, la cual fue tomada con un teléfono celular, cuando se dejó ver espléndida, sonriente y disfrutando de unos días de relax luego de tanto encierro y sin poder trabajar.

Y aunque en el mes de abril la Chilindrina volvió a sorprender con un cambio de imagen, se dice que la foto del bikini fue borrada porque su hijo la obligó hacerlo.

La Chilindrina sorprendió con retoque estético

Lo que pocos se imaginaban era que la foto del bikini de Maria Antonieta de las Nieves, escondía un gran secreto: La Chilindrina sorprendió con retoque estético.

Como se dijo, la mala calidad de la imagen, no hizo notar queLa Chilindrina sorprendió con retoque estético ya que se había reducido algunos años, ya que según una amiga, en diciembre pasó por el quirófano para un “refresh” que le quitó algunos años de encima.

La amiga, dijo que “Se sometió a una operación con láser con un prestigioso médico de los famosos. Ha sido muy hermética a la hora de contar qué le hicieron, pero hasta donde tengo entendido le estiraron la piel y le quitaron las ‘patas de gallo’”.

Aclaró también que “Fue una intervención muy rápida y no invasiva. Salió ese mismo día del hospital”.

La Chilindrina aún sufre la pérdida de su esposo

La muerte de Gabriel Fernández, el difunto esposo de la Chilindrina, aún es muy dolorosa para ella. Pero la Chilindrina sorprendió con retoque estético.

En cuanto a la muerte de su esposo, la amiga de Maria Antonieta dijo que “aunque le sigue doliendo la muerte de su esposo, Gabriel Fernández, tiene ganas de encontrar un buen hombre para enamorarse y sentirse acompañada”.

Recordemos que durante la cuarentena la actriz que interpretó por años a la Chilindrina bajó 10 kilos aunque dijo que después de vacunarse contra el COVID-19 se siente lista para volver a trabajar.

María Antonieta de las Nieves y la Chilindrina

Este 2021 se cumplen 50 años desde el primer capítulo de El Chavo del 8.

El 20 de junio se cumplieron 50 años del primer capítulo de El Chavo del 8, donde María Antonieta de las Nieves interpretó a la Chilindrina. Aunque luego tuvo una batalla legal con Chespirito, al que llegaron a un acuerdo y el vínculo volvió a ser el de antes.

Pero con Florinda Meza, pasó todo lo contrario ya que la acusó de haberse metido en el matrimonio de Roberto Gómez Bolaños y Graciela Fernández.

Además, aunque ahora la Chilindrina sorprendió con retoque estético, la actriz dijo que su personaje le trajo muchísimas satisfacciones, que en la actualidad sigue disfrutando y ganando dinero con la caracterización. Pero, en su momento le provocó muchos problemas de salud, ya que le detectaron tumores en las mamas.

“Para verme nena me las apachurraba, me las vendaba. Las primeras veces que usé la faja yo dije, ‘a ver hasta donde aguanto’, y aguanté 50 años". La Chilindrina dice: "hicieron unos tumores horrendos en los senos, que no pude amamantar bien a mi bebé porque no salía la leche”, dijo en una entrevista con el periodista Yordi Rosado.

Sin embargo ahora la Chilindrina sorprendió con retoque estético, el cual la hace ver sensacional y más alegre, que es lo que más importa.

