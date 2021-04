La Chilindrina sorprende con cambio de look a sus 70 años de edad

María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como La Chilindrina, se encuentra entre las últimas tendencias de las redes sociales, luego de que se hiciera viral una fotografía de ella presumiendo su nuevo y radical cambio de look a sus 70 años de edad.

Pero antes, recordemos que María Antonieta de las Nieves se ha consolidado como una de las actrices más apreciadas de México gracias a su entrañable personaje de la serie de El Chavo del 8, el cual a más de 50 años de su creación aún continúa encantando al público.

Sin embargo, en esta ocasión no fue su personaje el que la llevó a estar bajo los reflectores de la farándula, sino una peculiar fotografía de ella luciendo un nuevo look en su cabellera, la cual luce mucho más clara de lo acostumbrado ¡Ahora es rubia!

La Chilindrina cambia de look

Mira la nueva imagen de la actriz

Cabe mencionar que la famosa actriz de El Chavo del 8 no sólo ha logrado triunfar en la televisión mexicana, sino que gran parte de su fama se mantiene en las redes sociales como Instagram y Facebook.

Y aunque no fue precisamente la actriz quien compartió la foto de su nuevo look, no se necesitó de mucho tiempo para que esta imagen comenzara a viralizarse entre sus fanáticos hasta ser toda una tendencia.

La actriz de 70 años de edad cambia de look/ Foto: MitreLive

En esta fotografía podemos observar a María Antonieta de las Nieves luciendo un coqueto flequillo y una melena con tonos claros. Un nuevo look, que de acuerdo a los comentarios del público, la hace lucir mucho más joven.

Recordemos que esta no es la primera vez que La Chilindrina logra captar la atención del público con algunos de sus contenidos en redes sociales, pues hace unas semanas estuvo entre los titulares más destacados de La Verdad Noticias tras hacerse viral una fotografía de la actriz en bikini a sus 70 años de edad.

