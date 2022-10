La Chilindrina se burló de Florinda Meza tras revelar dónde vive

En La Verdad Noticias te dimos a conocer las recientes declaraciones de Florinda Meza sobre los rumores que han surgido de que vive entre una fortuna, pero confesó que vive en la Colonia Del Valle y mencionó que es una "colonia proletaria", lo que causó la reacción de La Chilindrina.

Y es que, los comentarios de la viuda de Chespirito llamaron la atención de los internautas, pues comentan que aquel lugar está lejos de ser lo más humilde, pues la famosa aseguró que tiene mucho menos de lo que la gente cree, y que sabe vivir sencillamente.

Ante el revuelo que causó sus comentarios, difundieron fotos de cómo luce la propiedad de Florinda Meza en la Colonia Del Valle, pero María Antonieta de las Nieves fue cuestionada sobre lo que pensaba y no dudó en reírse de lo que dijo Florinda.

La Chilindrina se carcajeó tras las declaraciones de Florinda Meza

En aquella entrevista la famosa comenzó a reírse tras la pregunta y expresó: "Cuando seamos ricos, vamos a vivir igual...No he vuelto a hablar con ella no sé nada...Cada quién su vida y cada quién su estilo". Fue lo que comentó la actriz, mientras que Édgar Vivar no hizo algún comentario.

Cabe mencionar que las actrices están distanciadas desde hace muchos años, por lo que las recientes declaraciones de Nieves deja en claro que aún no hay un acercamiento. Por su parte los usuarios también reaccionaron a su comentario.

¿Cuántos años tiene la Chilindrina en la vida real?

La actriz junto a El señor Barriga

La famosa Chilindrina tiene 71 años de edad, pero a pesar de su edad, ha demostrado que luce más hermosa que nunca, así lo presumió en una reciente entrevista con los medios, donde llegó acompañada de Édgar Vivar.

