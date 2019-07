“La Chilindrina” reveló que SE COMIÓ a Luis Miguel en el pasado (FOTO)

En dicho programa 'La Chilindrina', respondió las 21 preguntas que Beto Ortiz le tenía preparadas y de las que no tuvo ningún reparo en responder cada una de las sorprendentes preguntas.

Durante la etapa del cuestionamiento María Antonieta de las Nieves se mostró muy segura de sus respuestas, pues estaba conectada a un polígrafo con los que dio a conocer los más íntimos secretos de su vida.

La Chilindrina

TUVO UNA CITA CON LUIS MIGUEL

Fue en el sillón rojo de Beto Ortiz, donde 'La Chilindrina' respondió a todas las preguntas, de las cueles una de ellas fue que si se había escapado de un hotel en Acapulco para pasear en yate con Luis Miguel a lo que ella respondió:

"Pasaban yates y yates y escucho que me dicen 'qué bonita chica' Me dijo 'oye nena ¿tú sabes quién soy yo?' y le dije 'tú sabes quién soy yo' y él me contestó 'sí eres la Chilindrina' y yo le dije 'tú eres mi amor soñado' y entonces me invitó a su lancha y entonces nos fuimos...".

Luis Miguel

Donde de la misma respuesta que fue de las que más impactaron a los televidentes, complementó argumentando: "Vimos el atardecer muy romántico y él con su copa y yo con mi vaso de plástico y tomamos rico y luego nos sacaron la foto y ahí está para que él no diga que yo fui su primer amor ".

María Antonieta de las Nieves dejó en claro que fue en la época en donde Luis Miguel estaba promocionando su primer éxito "1+1= 2 enamorados" que sucedió ese hecho.

Luis Miguel y La Chilindrina

Otros de los cuestionamientos que asombraron fue de si había intentado crecer jalándote del cuello con poleas, por lo que respondió que sí, que quería ser grandota, estuvo haciendo eso por tres años, pero no veía los resultados; además mostró su asombro de que hayan averiguado algo tan íntimo.

SU RELACIÓN CON CHESPIRITO

Una de las preguntas que más tensó la situación fue cuando le preguntaron si su director Chespirito fue una buena persona, María Antonieta de las Nieves indicó que tanto El Chavo como Chespirito eran dos personas maravillosas.

Detalló también que como todos- tenía algo no tan bueno, y es que él se dejaba influenciar “por alguna persona que tenemos cerca” y que fue esa persona la que provocó que el elenco del Chavo del 8 se distanciara.

Cabe destacar que estas preguntas fueron respondidas por María Antonieta de las Nieves en su personaje de “La Chilindrina”, donde también contó una anécdota que tuvo con un niño de 11 años, quien le dijo en una de sus funciones si quería irse a vivir con él, hasta la siguió al aeropuerto.

