La Chilindrina revela la verdad del porque El Chavo del 8 llegó a su FIN

¡Escándalo! María Antonieta de las Nieves, comediante que cobró fama por darle vida a La Chilindrina, ha causado gran controversia en las redes sociales al revelar las verdaderas razones por la cual Roberto Gómez Bolaños, también conocido como Chespirito, decidió ponerle fin a El Chavo del 8.

Todo esto ocurrió durante una entrevista que La Chilindrina ofreció vía online al canal argentino América TV, ahí platicó de varios temas como la situación económica que enfrenta luego de que se divulgará en varios medios de comunicación donde se decía que la famosa comediante estaba en quiebra, esto a causa de la actual pandemia del coronavirus.

María Antonieta de las Nieves mencionó que su economía ha sido afectada por la cuarentena, esto debido a que sigue pagando el salario de todas las personas que trabajan para ella pero que es mentira que se encuentra en bancarrota y que todos sus ahorros se han agotado.

María Antonieta de las Nieves sigue dando vida al personaje de La Chilindrina.

Chespirito ya no quería interpretar a El Chavo

La carismática y muy querida comediante mexicana sorprendió a todo el mundo al dar a conocer las verdaderas razones por la cual Roberto Gómez Bolaños decidió finalizar la serie de El Chavo del 8, misma que sigue gozando de gran popularidad en toda América Latina.

Elenco que formó parte de El Chavo del 8.

“Se sentía muy viejo para interpretar a un niño de ocho años… Él se sentía más cómodo haciendo sus otros personajes. Fue raro porque no se lo dijo a nadie. Cuando yo se lo pregunté, me dijo que nunca iba a volver a hacer a el Chavo y me dolió mucho”, declaró María Antonieta de las Nieves.

La Popis, La Chilindrina y El Chavo del 8 en una escena del programa.

De esta forma la comediante quiso desmentir los rumores de que esta popular serie mexicana llegó a su fin por problemas económicos entre los integrantes del elenco sino que todo se debió a que Chespirito ya no se sentía a gusto dándole vida a El Chavo por cuestiones de la edad.

