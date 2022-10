La Chilindrina no quiere que la imiten personas de color; la tachan de racista

Las declaraciones de la comediante han causado indignación entre los cibernautas.

María Antonieta de las Nieves, conocida en el mundo de la farándula por haber formado parte del elenco de ‘El Chavo del 8’ se convirtió en blanco de duras críticas en redes sociales por manifestar su enojo ante las personas que dan mala imagen al personaje de “La Chilindrina” con sus imitaciones.

En un reciente encuentro con la prensa, la veterana comediante confesó que no ve con buenos ojos que su personaje sea mostrado al público bebiendo alcohol y siendo sexualizada. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que también señaló su molestia porque sea presentada con una tez de color.

Diversas imitaciones de "La Chilindrina" se han hecho virales en Internet.

“Imagínate que una Chilindrina se está presentando con cerveza en mano, y además es un chico que no es chica, es un chico que se cree la Chilindrina, no, no, está fatal… Y después hicieron un concurso donde aparecieron seis chilindrinas blancas y una negra, no tengo nada en contra de los negros”, declaró María Antonieta de las Nieves.

Aunque la actriz, quien recientemente ingresó al libro del Récord Guinness, dejó en claro que le molestaba el hecho de que usen su imagen para promocionar estas imitaciones, los cibernautas lanzaron duras críticas en su contra e incluso hubo quien la tachó de racista.

María Antonieta de las Nieves no demandará a imitadores

La veterana comediante no tomará medidas legales en contra de sus imitadores.

Al ser cuestionada sobre las medidas legales que tomará en contra de dichos imitados, la estrella de ‘El Chavo del 8’ primero lamentó el uso que le dan a sus personajes y reveló que ha vuelto a registrarlos ante la autoridad: “Me cuestan mucho dinero, trabajo, esfuerzo y tener 50 años de tener una imagen limpia, para que estén haciendo estas cosas”.

Finalmente, ella mencionó que descarta demandarlos debido a que se trata de un proceso complicado: “Para demandar uno tiene que dejar todo lo que está haciendo e ir hasta el país. Cuesta ir mucho de aquí a Perú a entablar una demanda que no sé cuántos meses va a durar… Ojalá ellos tengan la corrección y la decencia de quitarlos y no volverlos a usar”.

¿Cuántos años tiene La Chilindrina en la vida real?

La actriz y comediante se ha convertido en una figura muy querida por el público gracias a su personaje de 'El Chavo del 8'.

María Antonieta de las Nieves tiene 71 años de edad, esto debido a que nació el 22 de diciembre de 1950 en Santiago Ixcuintla, Estado de México. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, la hoy veterana actriz y comediante inició su carrera en 1957 pero fue hasta 1971 que cobró fama al dar vida a “La Chilindrina” en ‘El Chavo del 8’.

