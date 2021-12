La Chilindrina niega que haya pleitos con Florinda Meza: “No me interesa”

María Antonieta de las Nieves, actriz que da vida a “La Chilindrina”, negó que exista un pleito con Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños, y se ofreció para ser parte de la serie biográfica que se prepara sobre la vida de “Chespirito”.

Al celebrar sus 72 años, la actriz aseguró que si bien no ha recibido ningún llamado por parte de la familia, estaría dispuesta a participar en el proyecto de bioserie.

“Si Roberto Gómez Fernández quiere hablar conmigo, yo estaré dispuesta y encantada de hacerlo, porque yo veía muy triste la vecindad sin ‘La Chilindrina’ y La Chilindrina siempre a donde voy, me preguntan por ‘El Chavo’, por ‘Quico’, por mi papá ‘Don Ramón’”, dijo “La Chilindrina" ante medios de comunicación.

No hay pleitos entre “La Chilindrina” y Florinda Meza

Al menos del lado de María Antonieta no hay nada qué decir sobre Florinda Meza.

Al ser cuestionada por los periodistas sobre si se han resuelto las diferencias con Florinda Meza, De las Nieves respondió:

“Nunca ha habido pleitos, ha habido diferencias de opiniones, pero que yo me haya peleado con alguien… ¡Jamás! Yo no tengo asperezas con nadie, ni ella me tiene qué decir, ni yo le tengo qué decir, y lo pasado, ahora sí que como decía José José en su canción… Ya lo pasado, pasado, no me interesa”, sentenció.

Cuando se le preguntó qué pensaba sobre los planes de Florinda Meza de hacer una bioserie sobre las diferencias entre su esposo y ella, María Antonieta se mostró relajada y dijo que “no me interesa, que ellos hagan lo que quieran, y si llego a hacer algo, pues ya me tocará hacer lo que yo quiera.”

María Antonieta de Las Nieves en 2021

María Antonieta de Las Nieves lleva 48 años interpretando a La Chilindrina.

El año se acaba y aunque hace décadas que dejó de trabajar al lado de Florinda Meza y de los herederos de Roberto Gómez Bolaños, la actriz sigue cosechando frutos gracias a “La Chilindrina”, un personaje que legalmente le pertenece.

El mes pasado, “La Chilindrina” ingresó al libro del Récord Guinness como la actriz que más años ha interpretado al mismo personaje infantil, uno de tantos reconocimientos que ha recibido en casi 50 años de trayectoria. La Verdad Noticias.

