La Chilindrina hace las paces con el hijo de Chespirito

María Antonieta de las Nieves asegura estar muy emocionada por los nuevos proyectos relacionados con el creador de 'El Chavo del 8'.

Gran furor se vive en redes sociales luego de que María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como “La Chilindrina”, diera a conocer que ha hecho las paces con el hijo de “Chespirito” y confirmara su participación en la bioserie del fallecido comediante que está próxima a estrenarse.

En un reciente encuentro con la prensa retomado por el programa Sale El Sol, la carismática y muy querida comediante reveló que está muy contenta de ser tomada en cuenta en este proyecto: “¿Por qué creen que estoy tan contenta? No me dan permiso de decir que sí, pero si digo que no será una mentira muy grande”.

Por otro lado y sin dar más detalles al respecto de su participación, María Antonieta de las Nieves aseguró que las diferencias con Roberto Gómez Fernández han quedado atrás: “Estoy muy contenta de que el hijo de Roberto se comunicara conmigo, que tuvimos entendimiento de que los rencores no sirven para nada”.

Recordemos que fue en 2015 cuando se dio a conocer que la comediante ganadora de un récord Guinness había sido amenazada por el hijo de Chespirito, quien buscaba recuperar los derechos de su personaje: “El joven me amenazó a atenerme a las consecuencias, me dijo que iban a buscar un huequito por donde están las leyes para quitármelo de por vida”.

Lo que se sabe de la bioserie de Chespirito

Roberto Gómez Fernández está trabajando en una bioserie de su padre, misma que podría ser estrenada muy pronto.

Roberto Gómez Fernández dio a conocer hace unos meses que tenía intenciones de realizar una bioserie sobre “Chespirito”, pero al igual que otros proyectos televisivos, la producción se retrasó debido a la pandemia, por lo que aún no hay una fecha exacta de su esperado estreno.

Pese a que no hay muchos detalles al respecto, debes de saber que el proyecto ya ha iniciado los casting para elegir los personajes que aparecerán dentro de él. Sin embargo, hasta la fecha se desconoce al actor que dará vida al muy querido Roberto Goméz Bolaños.

¿Cuántos años tiene La Chilindrina en la vida real?

La actriz y comediante se ha convertido en una figura muy querida por el público gracias a su personaje de 'El Chavo del 8'.

María Antonieta de las Nieves nació el 22 de diciembre de 1950, por lo que ahora tiene 71 años de edad. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, la actriz y comediante inició su carrera en 1957 pero fue hasta 1971 que cobró reconocimiento mundial al dar vida a “La Chilindrina” en ‘El Chavo del 8’.

