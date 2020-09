"La Chilindrina" habla de su PLEITO con Florinda Meza ¿Ya la perdonó?

María Antonieta de las Nieves se ganó el cariño del público por su carismática interpretación de “La Chilindrina” en ‘El Chavo del Ocho’, pero durante las grabaciones, la primera actriz tuvo un pequeño pleito con la viuda de Chespirito, Florinda Meza, quien dio vida a la mamá de "Quico" en el popular programa.

En una entrevista para el programa ‘Sale el Sol’, María Antonieta de las Nieves habló de su relación con Florinda Meza y reveló si estaría dispuesta a limar asperezas con la actriz, esto luego de que todos los programas de Chespirito salieran del aire en todo el mundo por un supuesto conflicto con Televisa.

María Antonieta de las Nieves asegura que ya no siente ningún rencor por Florinda Meza.

“Esas cosas se quedaron en el pasado. Ya soy una nueva mujer después de lo que me pasó con mi marido, ya sé que nada es eterno, entonces tenemos que superar todas las cosas malas que hemos tenido", comentó la comediante mexicana.

Asimismo, dijo estar dispuesta a dejar todos los "rencores" de un lado con Florinda Meza e, incluso, mencionó que la saludaría cortésmente si se encontrara con ella: "Si llego a verla, por supuesto que la voy a saludar bien, sin corajes, sin rencores, sin nada. Tenemos que superar los rencores, se tienen que quedar atrás en el pasado".

La Chilindrina podría hacerse "un arreglito estético"

La Chilindrina aseguró que le gustaría someterse a una cirugía estética.

Por otro lado, María Antonieta de las Nieves comentó que se realizaría algunos arreglos estéticos durante este periodo de confinamiento a pesar de la opinión de sus hijos.

"Estoy pensando, antes de que se termine la pandemia, ir a ver si un doctor me da una restiradita. Mis hijos se oponen, dicen: 'No te hace falta mamá, estás muy bien. No vayas a quedar restirada y luego te vas a ver mal'... Sólo estirarme un poquito el cuello y es poquito porque como que no lo tengo muy arrugado que digamos", dijo la querida actriz.

La protagonista de La Chilindrina finalizó la entrevista diciendo que no le tiene miedo a las cirugías, pues sólo busca verse bien ante las cámaras: "A mí no me han dado miedo las operaciones, de ninguna clase porque digo si te metes a operarte y es una cirugía estética te duermes con la esperanza de regresar bonita y, después, ya no vuelves a sentir nada".

Fotografías: Instagram