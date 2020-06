La Chilindrina está al borde de la QUIEBRA por culpa del coronavirus

¡Terrible! La actriz y comediante María Antonieta de las Nieves, conocida en el medio artístico por interpretar a “La Chilindrina” en “El Chavo del 8”, ha confesado que está al borde de la quiebra debido a que la actual pandemia del coronavirus la ha dejado sin trabajar durante varios meses.

No se puede negar que María Antonieta de las Nieves logró cautivar al público televidente con el carismático personaje que interpretó para de “El Chavo del 8” en 1973, pero desafortunadamente la relación con Roberto Gómez Bolaños, creador de la serie, no acabó en buenos términos debido a que fue vetada por Televisa desde hace más de 10 años.

“El veto yo lo tengo desde hace más de 10 años, desde antes que estuviera Estrella TV. No estoy trabajando para TV Azteca… me hacen entrevistas en todos lados, cosa que me llena de orgullo y de cariño porque yo no soy de México ni de una televisora, soy María Antonieta de las Nieves internacional”; señaló la actriz en 2013.

La Chilindrina está al borde de la QUIEBRA por culpa del coronavirus.

La Chilindrina desea volver a trabajar pronto

Según información obtenida por la revista TV Notas, se sabe que durante la cuarentena María Antonieta de las Nieves ha estado haciendo cuadros de chaquiras con material que le ha mandado su hija desde Japón, esto con el fin de entretenerse ya que se ha quedado sin trabajo por la actual pandemia del coronavirus pero que no ha pensando en venderlos para tener un ingreso extra.

La Chilindrina está al borde de la QUIEBRA por culpa del coronavirus.

De igual manera confesó que ya le urge que todo regrese a la normalidad para que pueda volver a trabajar en “El Circo de La Chilindrina” debido a que sus ahorros se han ido acabando, ya que aún le sigue pagando a sus empleados con la finalidad de que ellos no se vean afectados por la crisis económica que la actual pandemia ha generado en todo el país.

Te puede interesar: La singular condición de la Chilindrina para participar en la serie de “Chespirito”

La Chilindrina está al borde de la QUIEBRA por culpa del coronavirus.

“Por el momento los hago por diversión y como terapia; al terminarlos los cuelgo en mi casa o los guardó, y aunque el dinero que tenía ahorrado se me está acabando, no he llegado al extremo de pensar en venderlos… Espero que ya pronto podamos volver a la normalidad, pues ya quiero salir y trabajar de nuevo con los circos y mis shows”, declaró María Antonieta de las Nieves.

Fotografías: Instagram