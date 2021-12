La Chilindrina desmiente estar grave de salud por COVID-19

La querida comediante compartió un nuevo mensaje para calmar la preocupación de sus fans.

María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como “La Chilindrina”, reapareció en redes sociales luego de confirmar su contagio por coronavirus COVID-19 con el fin de desmentir todos los rumores que aseguran que ella está grave de salud a causa de la enfermedad.

En primera instancia, la comediante agradeció a su familia, a los fans y a la prensa por preocuparse por ella. Posteriormente revela que no es verdad que se encuentre grave y que no ha tenido fuertes malestares. Finalmente y fiel a su sentido del humor asegura que “todavía tienen viejita para muchos años”.

“Ya con esta prueba es más que suficiente para que vean que estoy bien. No sé de dónde salió el chisme de que me estaba yo muriendo, que estuve grave del COVID… Estoy muy bien y lo único que tengo es un poquito de gripa, no he tenido malestares”, fue el mensaje de la ex estrella de El Chavo del 8 que compartió en su cuenta de Instagram.

Da positivo a COVID-19

La estrella de 'El Chavo del 8' se encuentra aislada en su casa de la CDMX.

Hace unos días te dimos a conocer que María Antonieta de las Nieves confirmaba que tenía COVID-19, esto pese a que en todo momento trató de respetar las medidas sanitarias impuestas por las autoridades mexicanas como el uso del cubrebocas, guardar la sana distancia y usar gel antibacterial.

“Me siento bien, me encuentro en casa, muy tranquila y voy mejorando día a día. Parece como si solo tuviera un resfriado común, nada de gravedad”, escribió la comediante en su publicación de Instagram, misma que recibió cientos de mensajes con buenos deseos y pronta recuperación por parte de sus fans.

¿Cuántos años tiene La Chilindrina en la vida real?

María Antonieta de las Nieves es sin duda una de las comediantes más queridas de México.

María Antonieta de las Nieves tiene 71 años de edad. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, inició su carrera artística en 1957 como parte del reparto de la película infantil ‘Pulgarcito’. Sin embargo, la fama llegó al interpretar a ‘La Chilindrina’ dentro de la serie de ‘El Chavo del 8’ en 1973.

Fotografías: Redes Sociales