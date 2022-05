La Chilindrina busca ser amada de nuevo; presume que "no esta muy usada"

Las declaraciones de la actriz y comediante han dejado sin palabras a todos los cibernautas.

Han pasado más de dos años desde que María Antonieta de las Nieves, conocida en el mundo de la farándula como “La Chilindrina”, sufrió la muerte de Gabriel Fernández, quien fuera su esposo por más de 48 años. No obstante, la veterana actriz y comediante ha entendido que la vida sigue, por lo que no descarta la idea de volver a enamorarse.

En entrevista exclusiva para la revista TVyNovelas, la querida estrella de televisión declaró que en los últimos meses se ha sentido muy sola y que hay ocasiones en las que ha querido tener la compañía de un hombre. Por tal motivo, se ha animado a retomar su vida amorosa, esto pese a que ella asegura que no ha superado ni superará la muerte de su esposo.

Fiel a su sentido del humor, la hoy poseedora de un Récord Guiness menciona que le gustaría conocer a un hombre de entre 60 y 65 años de edad. Asimismo, deja en claro que no le interesa su estado civil, siempre y cuando no esté casado: “Me encantaría conocer a un hombre soltero, viudo o divorciado, entre 60 y 65 años”.

La ex estrella de El Chavo del 8 no descarta la ídea de enamorarse a sus 72 años de edad.

Al ser cuestionado sobre la importancia de la edad, ella considera que ya es tiempo de que se dé la oportunidad de disfrutar la vida: “Más jóvenes de 60 no ni más viejos de 70, porque al rato quieren que les cuide las enfermedades y eso es algo que ya viví, no me gustaría repetirlo. Cuidé a mi marido como a nadie: fui su enfermera y lo hice con mucho amor”.

Ante dicha declaración, ella presume con orgullo y muy a su estilo que es una mujer tranquila: “Yo tengo 72, pero no me siento ni me veo de esa edad. Estoy muy nuevita, nunca he salido de paseo, tampoco he sido de pachangas ni nada… Tuve algunos noviecillos, pero esposo sólo uno, que me salió muy bueno, me duró 48 años; tengo esa ventaja: no estoy muy usada”.

Se niega a utilizar apps de citas

La veterana estrella ha dejado en claro que nunca recurrirá a las app de citas para encontrar el amor.

Por otro lado, La Chilindrina no dudó en asegurar que el pasar la mayor parte del tiempo trabajando le impide conocer nuevas personas. “¡No salgo ni a la esquina! Necesitaría asistir a reuniones de solteros, porque ahora ya ni existen los amigos por correspondencia como antes se usaba”, declaró a la revista TVyNovelas.

Finalmente, dejó en claro que buscar el amor en las apps de citas no es una opción para ella, esto debido a que le da miedo y tampoco quiere encontrarse un hombre que la enamoré por interés: “La gente cree que las artistas ganamos mucho dinero… Tiene que ser un hombre independiente que no me dé y que tampoco me quite, para estar en igualdad de condiciones.

¿De qué murió el esposo de La Chilindrina?

A tres años del fallecimiento de su esposo, María Antonieta de las Nieves asegura que siempre le guardará el debido respeto.

Gabriel Fernández murió el 15 de septiembre del 2019 a la edad de 85 años a causa de una neumonía que lo mantuvo en el hospital por varios días. Pese a que está abierta a una nueva relación, La Chilindrina ha dejado en claro que solo se volvería a casar con un hombre que le guste lo mismo que a ella: "viajar y andar de vagos por el mundo".

