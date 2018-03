La Chapoy le prohíbe a Daniel Bigsonio hablar de Atala Sarmiento

En el programa 'Ventaneando' los conductores decidieron realizar un ‘Facebook Live’; en él Daniel Bisogno fue cuestionado sobre el caso de Atala Sarmiento, y pese a la insistencia de los seguidores, el conductor prefirió evadir varias preguntas.

El conductor solo se limitó a responder:

'Tiempo al tiempo…'.

Fue una respuesta muy adecuada, sin embargo, en su cuenta de Twitter Bisogno publicó lo siguiente:

'¿¿Quieren saber la verdad de todo?? Pues no se pierdan hoy Ventaneando'.

A lo que inmediatamente su jefa, Pati Chapoy, no dudó en meter su cuchara y respondió:

'¡¡¡DANIELLLLL ni se te ocurra!!!'.

Ante esto, dejó en claro que Bisogno no es el indicado para revelar la verdad detrás de la salida de Atala Sarmiento.

No cabe duda que Atala Sarmiento sigue dando de qué hablar en todos los medios; la última vez que se le vio en la pantalla chica fue en dicho programa el pasado 22 de marzo.

Días previos a su salida, la conductora fue entrevistada por Adela Micha en su programa que se transmite a través de YouTube, 'La Saga'; ahí dijo que no había pisado para nada la 'competencia', Televisa.

Igual mencionó que no tenía ninguna propuesta laboral y de que en caso le llegara alguna, tendría que analizar con detalle si le convenía todo los aspectos.

A pesar de esto, el 23 de marzo, Atala ya no estaba al aire en 'Ventaneando', por lo que corrió como pólvora el rumor sobre su salida.

Se dijo que ella había llamado a Adela para informarle que efectivamente ya no formaría parte del programa.

Sarmiento confesó que algunas situaciones que posiblemente la llevaron a tomar dicha decisión fue el no querer firmar un contrato con TV Azteca, pues no le parecía. Además, se sentía desaprovechada, ya que en dos ocasiones propuso programas e ideas y no fueron aceptadas.

'Mi idea era padre porque tenía invitados, deportistas, políticos, de todo, pero bueno, son de esas cosas que uno no decide y se quedaron enlatados'.