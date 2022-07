La Casa del Actor no aceptará a Mónica Dossetti, dice Jorge Ortiz de Pinedo

La ex actriz Mónica Dossetti ha preocupado a los usuarios en los últimos días, luego de que se difundió un video donde su hermano la estaba estrangulando, situación que alarmó a las autoridades, incluso varios famosos se han pronunciado al respecto, así como Jorge Ortiz de Pinedo.

En La Verdad Noticias te hemos compartido lo que ha ocurrido desde que se publicó el video de la agresión física que sufrió la ex actriz, por lo que varios han pedido que la ANDA (Asociación Nacional de Actores) ayude a Mónica, pues Ortiz rompió el silencio y aseguró que no la aceptarán.

Debido al revuelo que ha causado la situación de Dossetti, a través de las redes sociales filtraron la foto de la ex actriz y mostraron cómo luce actualmente, lo que ha causado varias reacciones de los internautas, quienes lamentan que la ex actriz esté pasando por un momento difícil.

Mónica Dossetti no recibirá ayuda de la Casa del Actor

¡Jorge Ortiz de Pinedo explica por qué Mónica Dossetti no podrá ingresar a la "Casa del Actor"! ���� #VLAFinDeSemana #SíVeoVLA pic.twitter.com/gXabY89J2Q — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) July 16, 2022

Durante el programa "Venga la Alegría Fin de Semana", dieron a conocer una entrevista con Ortiz, quien dijo que no pueden apoyar a Dossetti y comentó que la Casa del Actor es un lugar de descanso, y que no es un hospital, pues no tienen los recursos para tener a una persona con una enfermedad.

De igual forma comentó que el lugar no está pasando por un buen momento, por otro lado, indicó que Dossetti es una joven de 55 años y que aquel lugar es un asilo de ancianos, aunque lamentó lo que está sufriendo la ex actriz y expresó: "Lamento que no sea cuidada como se debe cuidar".

Te puede interesar: ¿Mónica Dossetti tiene Instagram en la actualidad?

¿En qué telenovelas apareció Mónica Dossetti?

La actriz participó en varias telenovelas de Televisa

El gran debut de la actriz Mónica Dossetti en las telenovelas fue en “El abuelo y yo”, pero se dio a conocer con la exitosa telenovela “Volver a empezar”, melodrama donde dio vida a Karla Greta Reyes Retana. Posteriormente participó en “El premio mayor”, “Salud, dinero y amor”, entre otras.

