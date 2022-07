La Casa de los famosos: Familia de Nacho Cassano planea demanda a Telemundo

La casa de los famosos continúa en polémica, y es que esta vez no se trata de los ex participantes, sino de la familia de uno de ellos que estaría muy molesta por cosas que se han dicho dentro del reality.

Desde su inicio el pasado mes de mayo la producción de Telemundo ha recibido un rating abrumador que se ha apoyado en las polémicas que han surgido dentro de la casa.

Sin embargo este mismo éxito no les ha exentado de tener al show en medio de la polémica entre sus participantes, aunque esta vez es la familia de uno de los participantes los que quieren demandar a Telemundo por situaciones acontecidas dentro de La casa de los famosos.

La razón de la demanda a LCDLF

A través de un comunicado la familia de Nacho Cassano, quien todavía está dentro de La casa de los famosos, ha anunciado que tomará acciones legales en contra de las personas que han tratado de ensuciar la imagen del argentino y de la carrera que ha logrado construir durante este tiempo con mucho esfuerzo.

En el comunicado oficial que puede ser visto en las redes sociales del protagonista de A que no me dejas, sus familiares aseguraron que no piensan tolerar los señalamientos y difamaciones que algunas personas han hecho, por lo que acudirán a instancias legales.

“El día de hoy la familia de Nacho Casano hemos decidido tomar acciones legales debido a acontecimientos que dañan la imagen y el buen nombre que Nacho ha construido todos estos años, las personas que han hecho acusaciones graves en su contra, difamando y haciendo burla de sus preferencias sexuales”, se puede leer en el anuncio.

A pesar de las graves acusaciones, la familia no da nombres de quiénes serían los responsables de difamar a Nacho, se refieren a una de las compañeras del actor de 42 años que también se encuentra en el reality de Telemundo, quien dijo que se habría relacionado con un productor de Televisa para ascender en su carrera.

“Sobre todo asegurando que su carrera se hizo a base de acostarse con ejecutivo de una televisora, son señalamientos que no podemos dejar pasar y llevaremos nuestro proceso conforme a la ley y no en los medios de comunicación, gracias”.

Estas declaraciones fueron hechos por nadie más y nadie menos que Laura Bozz, quien hace unas semanas aseguró que Nacho utilizó sus encantos para conseguir varios de sus proyectos en los que ha participado.

“Yo había escuchado hace tiempo en Televisa, de que él tenía un romance con un ejecutivo muy importante y que era su pareja. Eso yo lo escuché, nadie me lo contó.”, dijo Bozzo a Zerboni

¿Quién es Nacho Cassano?

Ignacio Cassano es un actor y modelo originario de Buenos Aries, Argentina, nació el 6 de julio de 1980, actualmente tiene 41 años.

A lo largo de su trayectoria se ha desempeñado como galán de telenovelas en producciones mexicanas como A que no me dejas , Mentir para vivir, Nueva vida, Mi Marido tiene familia, Lo que la vida me robó y Mis XV.

Además también se dedica al modelaje donde ha enamorado a más de una persona por su figura bien torneada en diferentes campañas publicitarias, el actor cuenta con más de 250 mil seguidores en instagram

