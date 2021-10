La Casa de los Famosos ya tiene nuevo líder ¿De quién se trata?

La Casa de los Famosos es uno de los atractivos reality shows de Televisa que recientemente inició una nueva semana de votaciones, en donde Gisella Aboumrad quedó elegida como nueva líder de la semana.

Resulta que los concursantes se sometieron a otro reto, mientras que Gisella había adelantado la posibilidad de invitar a Alicia Machado a la suite privada que recibe como premio por ganar esta etapa, pero terminó compartiendo con la actriz Gaby Spanic, con quien ha hecho una gran amistad.

Hay que destacar que la bella actriz Verónica Montes, quien fue elegida en la ocasión anterior, por lo que le entregó las llaves de la lujosa suite en la que Gisella Aboumrad se hosperadá los próximos días.

La Casa de los Famosos tiene nueva líder

“Me siento aborchonada…una decisión complicada, anoche pensaba qué pasaría si fuera escogida líder”.

Eso fue lo que opinó la reconocida actriz y agregó: “hay tres semanas que no han subido a la suite. Creo que todo el mundo merece la oportunoidad. Pero yo cumplo mi palabra cuando la doy y dije que desde un principio que si yo era elegida iría con Gaby (Spanic)”.

Es por eso que la protagonista de “La usurpadora” abrazó a su compañera en señal de aceptación. “Claro que acepto a estar con mi amiga, mi todo”, dijo emocionada.

Ambas actrices se han mostrado unidas durante la competencia e incluso han compartido críticas contra la exmiss Universo, Alicia Machado, la más controversial de la competencia.

¿Quién fue el eliminado del reality?

El actor Jorge Aravena se convirtió en el quinto eliminado de la competencia

Por otro lado se ha dado a conocer que el actor Jorge Aravena se convirtió en el quinto eliminado de la competencia. El galán de telenovelas se despidió de sus compañeros con respeto y cariño, incluyendo a la actriz Verónica Montes, con quien se especuló iniciaban algunos chispazos de pasión.

“Compañeros quiero que sepan que pase lo que pase disfruté con ustedes a mi estilo pero de eso se trata esto aquí, de ser uno mismo, así soy en la vida normal, no estoy representando un personaje. Se me nota cuando me pasa algo, como ahora, me encabrona ponerme sentimental”.

Cabe destacar que en La Casa de los Famosos, el actor venezolano habló en el programa “Hoy Día”, con Adamari López: Realmente estoy muy sorprendido por muchas cosas. Uno adentro cree que se las sabe todas y cree que todo lo que va pasando pero todo es mentira”.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!