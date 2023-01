¿La Casa de los Famosos sin presupuesto? Esto es lo que se sabe

¿La Casa de los Famosos no tendrá grandes celebridades por falta de presupuesto?

La Casa de los Famosos ya ha comenzado a dar de que hablar, ya que a unas semanas de que arranque no se ha confirmado a todo el elenco y tampoco, los nuevos detalles de la temporada, por lo que se han generado fuertes especulaciones al respecto, las cuales indican que la producción estaría enfrentando fuertes problemas, incluso económicos.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que el reality de ‘Telemundo’, en sus dos temporadas anteriores, logró consagrarse como uno de los favoritos, esto gracias a sus polémicos participantes y continuos enfrentamientos.

Sin embargo, se ha generado fuertes rumores que indican que han sido varios los participantes los que han renunciado de ´último momento y la producción estaría “desesperada” por encontrar a nuevos integrantes. Tales especulaciones se hacen más fuertes con las recientes declaraciones de Brenda Zambrano.

¿La Casa de los Famosos sin presupuesto e integrantes?

¿Qué se sabe de La Casa de los Famosos 3?

En medio de la polémica y filtraciones de posibles participantes, la influencer y modelo Brenda Zambrano, quién formó parte de la segunda temporada, reveló que le han llegado fuertes rumores que indican que el reality no tiene el presupuesto que antes disponía, al igual que cuestionó el hermetismo que han guardado hasta el momento.

“¿Por qué se estarán bajando? ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿No les llegaron al precio? Yo tengo mis dudas. Puede que no haya presupuesto, yo me enteré de que no hay presupuesto” dijo.

De igual forma, cuestionó la popularidad de los famosos que ingresará, pues mucho se ha especulado sobre posibles de que entren varias personas desconocidas.

“Si no son tan famosos, así exageradamente, como ¿por qué no revelarlos? Cuando yo estuve, mínimo, en la temporada había toda una producción”, señaló.

Sobre la posibilidad de que la famosa influencer Yeri Mua, sea parte de la temporada, aseguró que según sus fuentes participará en un “gran proyecto”; sin embargo, no es La Casa de los Famosos.

¿Cuándo se estrena “La Casa de los Famosos 3”?

¿Quiénes ya han sido confirmado en La Casa de los Famosos 3?

Se ha dado a conocer que la tercera temporada de “La Casa de los Famosos 3”, llegará a las pantallas de “Telemundo”, el próximo 17 de enero.

Hasta el momento, las celebridades que han sido confirmadas para “La Casa de los Famosos” son Paty Navidad, Aylín Mujica, Arturo Carmona, La Materialista, Juan Rivera y Omar Sousa.

