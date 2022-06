La Casa de los Famosos: Zerboni crítica el cuerpo de Natalia y le llueven criticas

Salvador Zerboni genera polémica por criticar el físico de Natalia Alcocer.

Uno de los integrantes de La Casa de los Famosos más polémicos ha sido Salvador Zernobi, quién ha lanzado fuertes comentarios, ahora fue contra Natalia Alcocer a quién criticó por su físico, situación que ha generado molestias en redes.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que en quién en diversas ocasiones, el actor ha hecho comentarios negativos en contra de las famosas, incluso que no se encuentran en el reality.

Ahora por los comentarios a actriz Natalia Alcocer, el actor está siendo calificado de "machista" y "misógino".

¿Qué pasó con Salvador Zerboni?

Daniela, Zerboni y Rafael, estos 3 asquerosos, hablando mierda del cuerpo de Natalia.

Esta gente es un asco. #LCDLF2 pic.twitter.com/UmgdP7O04i — efe de bum�� (@RedF0rce) June 14, 2022

Según reveló Salvador Zerboni fue Natalia Alcocer quién le hizo una “recomendación” para mejorar su físico, algo que el actor asegura que no necesita, sin embargo generó su molestía.

Por esta razón, el actor Salvador Zerboni, junto a Rafael Nieves y Daniella Navarro quién recientemente tuvo una pelea, criticaron el físico de Natalia, juzgando las cirugías que se ha realizado.

Como era de esperarse estos comentarios han llamado la atención de los fanáticos de La Casa de los Famosos.

Salvador Zerboni en La Casa de los Famosos

Salvador Zerboni critica a Irina Baeva

El actor Salvador Zerboni ha hecho fuertes comentarios, durante su estancia en el reality La Casa de los Famosos 2, ya que en una ocasión arremetió en contra de Irina Baeva.

“Pero ¿Irina por qué va a representar a una mujer si no tiene estudios, no tiene talento y no tiene una carrera, o sea, ha salido en dos novelas y ya, pero es la esposa de alguien”, afirmó.

Además en otra ocasión arremetió en contra de Ivonne Montero, luego de que la actriz confesó que tuvo un romance secreto con Eduardo Rodríguez.

Las declaraciones de Salvador Zerboni ha generado mucha polémica en redes sociales y entre los fanáticos de La Casa de los Famosos 2, quienes desaprueban que arremeta en contra de sus compañeras.

