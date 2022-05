La Casa de los Famosos: ¿Producción está pidiendo armar polémica? Esto se sabe

¿Producción está pidiendo armar polémica en el nuevo reality de Telemundo?

Este martes 10 de mayo Día de las Madres se estrena la esperada segunda temporada de La Casa de los Famosos a través de la señal de Telemundo. En su primera temporada atrapó a la audiencia en Estados Unidos y Latinoamérica debido a las controversias con los participantes.

Pero, recientemente Nacho Casano, uno de los nuevos habitantes de la casa, dio contundentes declaraciones, aseguró que lo que se verá en esta nueva temporada podría estar armado por la producción; el actor argentino habló de más en plena transmisión en vivo.

Debido a sus fuertes declaraciones ha causado furor en las redes sociales, dejando intrigados a los internautas con respecto a que el contenido del proyecto está arreglado. Por otro lado, te compartimos en La Verdad Noticias que serán 17 famosos que estarán en la casa.

Participante del reality de Telemundo dio contundentes revelaciones

Nacho Casano causó revuelo por sus contundentes comentarios

Todo surgió durante una transmisión en vivo que realizó con sus seguidores para hablar sobre su participación en la segunda temporada, pero dejó en shock a los internautas al revelar que la producción le ordenó armar polémica contra sus compañeros.

Por su parte, el argentino dijo que eso va en contra de sus principios porque él no es un "showman". Cabe mencionar que el actor ha tenido la oportunidad de participar en varios telenovelas como: "A que no me dejas", "Nueva vida", "Mi marido tiene familia", "Lo que la vida me robó", entre otros proyectos.

¿Quiénes son los participantes de La Casa de los Famosos?

Los 17 participantes que serán parte de la segunda temporada son: Brenda Zambrano, Daniela Navarro, Eduardo Rodríguez, Ivonne Montero, Juan Vidal, Julia Gama, Laura Bozzo, Lewis Mendoza, Luis "Potro" Caballero, Mayeli Alonso, Nacho Casano.

Así como Rafael Nieves, Natalia Alcocer, Niurka Marcos, Osvaldo Ríos, Salvador Zerboni y Toni Costa, son los nuevos participantes que llegarán al reality show de La Casa de los Famosos, proyecto que dará inició este martes 10 de mayo en punto de las 19:00 horas.

