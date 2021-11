La Casa de los Famosos ¿Por qué Gisella Aboumrad no estuvo en la gran final?

Cómo sabes la gran ganadora de La Casa de los Famosos fue Alicia Machado, y aunque las otras y otros finalistas estuvieron presentes en su gran triunfo, Gisella Aboumrad brilló por su ausencia, pero ¿por qué?, ¡aquí te lo decimos!

Por esto Gisella Aboumrad no estuvo en la final

Fue por medio de su cuenta oficial de Twitter que la actriz dio a conocer por medio de un video las razones por las que no estuvo presente en el final del reality show, y es que muchos esperaban ver cuál sería su reacción al ver que el quinto lugar lo ocuparía Pablo Montero.

La famosa fue clara al decir que no asistió porque:

“Les cuento que es porque mi prueba de COVID salió positiva. Estaba esperando para tener la evidencia para enseñárselas.”

Aunque, comentó que está esperando que le den los resultados de una segunda prueba para comprobar que no se trata de un “falso positivo”, ya que, aseguró que no tiene síntomas y que tampoco se siente mal, incluso comentó que no tiene fiebre, y concluyó diciendo:

“Me hubiera encantado estar ahí y celebrar a la ganadora.”

¿Qué edad tiene Gisella?

Gisella. Foto: tiempox.com

La famosa tiene 41 años de edad, ya que nació el 16 de diciembre de 1979 en la Ciudad de México y comenzó a actuar desde 1999.

