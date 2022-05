La Casa de los Famosos: ¿Niurka y otro integrante tuvieron un romance?

¿Niurka y otro integrante del reality show de Telemundo tuvieron un romance?

A días del estreno de la segunda temporada del reality show La Casa de los Famosos, los participantes han dado de qué hablar, pues Niurka y un galán de telenovelas destaparon un encuentro candente entre ellos, por lo que en La Verdad Noticias te compartimos los detalles.

17 famosos llegarán a la casa y convivirán las 24 horas del día sin conexión a las redes sociales, pero para sorpresa de muchos, la ex de Juan Osorio y un actor han dado de qué hablar por sus confesiones, dejaron en claro que dentro de la casa todo puede pasar.

Anteriormente Niurka y Laura Bozzo pelearon a días del estreno, pues la peruana realizó contundentes comentarios contra la vedette cubana. La conductora le reveló a Gustavo Adolfo Infante por qué surgió una polémica con Marcos en el año de 2011.

Dos integrantes del reality show tuvieron un encuentro candente

Telemundo ha dado a conocer algunos detalles de los 17 participantes, pues la cubana reveló que en algún momento de su pasado pasó algo íntimo con un participante y dijo: "Él me pidió que no dijera nada a nadie que habíamos quimbado, si me tira los perros le voy a decir que no", expresó sobre Osvaldo Ríos.

"En la casa el que se deje me lo como". Comentó la cubana.

Por su parte, Osvaldo Ríos fue cuestionado sobre los comentarios de la vedette y mencionó que los caballeros no tienen memoria y mencionó: "Nunca quedan cenizas, siempre queda fuego". Bromeó el famoso.

¿Dónde puedo ver en vivo La Casa de los Famosos?

Reality show

El reality show será transmitido a través de la cadena Telemundo en punto de las 19:00 horas el próximo martes 10 de mayo y será conducido nuevamente por el conductor Héctor Sandarti. De igual forma el programa también se transmitirá por el canal de YouTube de la televisora.

Cabe mencionar que también en la cuenta de Instagram de La Casa de los Famosos han compartido algunos breves videos de quiénes serán los participantes que estarán conviviendo por varias semanas dentro de la casa, pero solo uno de ellos podrá llevarse el gran premio de USD 200 mil.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!