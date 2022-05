La Casa de los Famosos: Laura Bozzo venció a la muerte ¿Qué le pasó?

Los participantes de La Casa de los Famosos han tenido la oportunidad de convivir y conocerse mejor, pues debido a que están encerrados sin conexión a internet y mucho menos a las redes sociales, han compartido las experiencias de vida que tuvieron que afrontar y superar.

Y es que, en un video que compartieron en TikTok, Laura Bozzo le reveló a algunos compañeros del reality show de Telemundo una de las experiencias más difíciles que vivió y aseguró que los médicos hasta el día de hoy no saben lo que ocurrió en la cirugía.

Anteriormente en La Verdad Noticias te hemos compartido que Bozzo y Niurka han protagonizado discusiones y momentos tensos dentro de la casa, ya que durante la nominación, la peruana arremetió contra la cubana, pero ella no dudó en reaccionar ante los comentarios.

Laura Bozzo confesó un momento difícil de su vida

La conductora peruana compartió lo que le pasó en una operación

La conductora de televisión dijo en el video de TikTok que cuando la operaron de la septicemia algo ocurrió, y aseguró que los médicos no tienen una razón científica por lo cual está viva y dijo: "Me veía de arriba para abajo...es una cosa real que me pasó a mí.. escuchaba no te vas a ir, tienes una misión que debes cumplir, esa voz yo la escuché".

Por otro lado, comentó que se lo ha contado a la gente más cercana, porque es una historia de ella y expresó: "Si yo estoy acá por algo...la gente pensará que estoy loca...siento que acá estoy por señales, yo podría estar afuera haciendo mi programa...pero acá estoy".

¿Dónde graban La Casa de los Famosos?

Programa de Telemundo

Las grabaciones del reality show de televisión se graba en Miami, lugar donde se encuentra el inmueble donde varios famosos conviven las 24 horas. Cabe mencionar que el programa se ha convertido en uno de los favoritos por la audiencia mexicana y latina.

La participación de Niurka y Laura Bozzo en el reality show de La Casa de los Famosos ha causado furor en las redes sociales, pues varios usuarios han recopilado los polémicos momentos que han protagonizado los famosos dentro de la casa, así como las revelaciones que han hecho sobre su vida privada.

