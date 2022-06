La Casa de los Famosos: Laura Bozzo llama "hipócrita" a Natalia por esta razón

El pasado lunes 30 de mayo se llevó a cabo el programa La Casa de los Famosos, pero en aquella ocasión dieron a conocer quién de los nominados fueron salvados y quién abandonó la casa, por lo que los ánimos subieron de tono entre dos participantes; Laura Bozzo llamó hipócrita a Natalia Alcocer.

¿Qué fue lo que pasó? En La Verdad Noticias te compartimos los detalles de la acalorada discusión entre la "Vikinga" y la conductora peruana, pues todo surgió luego de que Héctor Sandarti, conductor del reality show de Telemundo dio a conocer que Luis "Potro" Caballero fue el eliminado de la noche.

"Potro" se convirtió en el tercer eliminado del reality show, motivo por el cual las reacciones de sus demás compañeros no se hicieron esperar, ya que los habitantes se dividieron en dos equipos y han jugados sus estrategias, pero Bozzo no dudó en criticar a Natalia porque la actriz comenzó a llorar.

Laura Bozzo se peleó con Natalia Alcocer

Bozzo criticó a Natalia del reality show de Telemundo

En el video en TikTok, Natalia estaba desconsolada por la salida de Potro, pero Bozzo le dijo que es una hipócrita, en ese momento Natalia se puso de pie y le exigió a la peruana que la respetara: "Usted no me grite a mí. Usted ha recibido más que respeto de mi parte".

"Hay por favor, reverenda hipócrita". Le dijo Laura a Natalia.

Por otro lado, Laura le comentó que no necesita el respeto de ella, además le pidió a Alcocer que no le gritara, pues la participante se alteró por los comentarios de Laura, quien le dijo que es una hipócrita, además le comentó: "No vengas a hacerte la que llora".

¿Qué se hace en La Casa de los Famosos?

Reality show de Telemundo

En el programa de televisión, los habitantes han tenido la oportunidad de conocerse, aunque algunos ya han formado sus grupos para compartir sus estrategias para la nominación, de igual forma han dado a conocer revelaciones de otros famosos.

Cabe mencionar que el reality show La Casa de los Famosos se transmite de lunes a viernes por la señal de Telemundo, mientras que el domingo es un programa especial, pero en la cuenta de YouTube del programa han transmitido lo que pasa en las 24 horas del día.

