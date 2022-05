La Casa de los Famosos: Laura Bozzo amenaza a Niurka y le declara la guerra

Laura Bozzo del programa de Telemundo amenaza a Niurka y le declara la guerra

El reality show de La Casa de los Famosos ha dado de qué hablar nuevamente, pero tal parece que Laura Bozzo y Niurka no podrán limar asperezas, por lo que en La Verdad Noticias te compartimos lo que ocurrió tras la eliminación de Brenda Zambrano, quien se despidió de la segunda temporada.

Y es que, recordamos que los cuatro nominados fueron Natalia Alcocer, Nacho Casano, Brenda y "Potro" Caballero, pero solo tres de los participantes fueron salvados, lo que causó el enojo de la conductora peruana, quien arremetió contra la cubana y le declaró la guerra.

Brenda Zambrano se convirtió en la segunda eliminada, pues obtuvo el 53% de los votos, y es que tras su eliminación, Nacho Casano no se despidió de ella, lo que causó asombro de Brenda, quien se convirtió en una de las participantes más polémicas debido a sus estrategias dentro de la casa.

Laura Bozzo le declara la guerra a Niurka

La conductora arremetió contra Niurka

A través de un video en TikTok la peruana comentó sobre la cubana: "Yo he enfrentado a esa señora en el rating...la destruí y en México no es muy querida por su vulgaridad y por su forma de ser, no a todo el mundo le gusta..osea que ella a mí no me va a ganar...yo quiero que estemos ahí las dos nominadas".

"Esta semana me la juego toda, por Brenda y Mayeli". Dijo Bozzo.

Por otro lado la presentadora dijo: "Que esto se va a poner color hormiga", de igual forma les expresó a algunos compañeros que Ivonne Montero es una señora peligrosa. Por otra parte, los usuarios reaccionaron y le han demostrado apoyo a la peruana, mientras que otros apoyan a Niurka.

¿Quiénes son los integrantes de La Casa de los Famosos?

Reality show de Telemundo

Tras la salida de Mayeli Alonso y Brenda Zambrano, solo quedan 15 participantes y son: Toni Costa, Laura, Niurka, Natalia Alconcer, Potro, Daniella Navarro, Eduardo Rodríguez, Ivonne Montero, Nacho Casano, Juan Vidal, Julia Gama, Lewis Mendoza.

Así como Osvaldo Ríos, Salvador Zerboni y Rafael Nieves, pero recientemente los famosos han dado de qué hablar por sus contundentes comentarios en contra de otros participantes del reality show de La Casa de los Famosos, pues Laura Bozzo arremetió contra la cubana tras la eliminación de Brenda.

