La Casa de los Famosos: Así fue el pleito entre Alicia Machado y Pablo Montero

Alicia Machado y Pablo Montero de La Casa de los Famosos protagonizaron un escándalo, y todo surgió porque el cantante le exigió a la ex reina de belleza que dejara de hablar mal de los demás concursantes, lo que causó el enojo de la actriz venezolana.

Y es que, los ánimos de los famosos del reality show de Telemundo ha causado todo un revuelo, debido a los gritos e insultos de Machado y el intérprete, pues Montero le pidió que no debía callar a la gente ni llamar a las mujeres chachas, pero Machado no dudó en insultarlo.

Anteriormente te compartimos en La Verdad Noticias que una participante de La Casa de los Famosos fue regañada por su lenguaje ofensivo, pues la ex reina de belleza usó palabras catalogadas como ofensivas, por lo que recibió una llamada de atención por parte de la Jefa.

Alicia Machado y Pablo Montero protagonizan un pleito

La venezolana no dudó en reaccionar y comenzó a gritarle al cantante, le pidió que no se meta con ella, pero el famoso le comentó que es una persona grosera que no sabe escuchar, pero la actriz le aseguró que no le importa, pero Alicia le dijo a Montero que es un machista, incluso llegaron a los insultos.

El cantante comentó: “No estés hablando tanta porquería, ni tantas malas palabras, groserías, ofendiendo a la gente, yo te digo las cosas de frente”, pero la famosa lo criticó y lo tachó de machista. Por otro lado, Machado le comentó a Pablo que es otra persona dentro de la casa.

Cabe mencionar que en una ocasión, Montero y Machado se dieron apasionado beso en La Casa de los Famosos, pero ahora se han declarado la guerra, tras el pleito que tuvieron en las habitaciones de la casa, pues la ex reina de belleza insultó al cantante.

¿Qué famosos están en la casa de los famosos?

La Casa de los Famosos, reality show de Telemundo

Tras la eliminación de Christian de la Campa, los famosos que aún sigue en el reality show de Telemundo son Manelyk, Cristina, Gisella, Kelvin, Verónica Montes, Montero y Alicia, quienes han protagonizado varios escándalos dentro de la casa, pero la venezolana ha causado todo un revuelo.

Debido al video que compartió el programa "Hoy día" sobre el pleito entre Alicia Machado y Pablo Montero, diversos usuarios han criticado al cantante y han defendido a la actriz, pues comentaron que el famoso era su favorito, pero luego del pleito, defraudó a sus seguidores.

