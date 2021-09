La Casa de los Famosos: Alicia Machado no perdona a Gaby Spanic por su traición

La Casa de los Famosos continúa y la modelo Alicia Machado no perdona a Gaby Spanic, quien la traicionó a pesar de que mantenían una amistad de 25 años.

En el programa de Telemundo pudimos observar a Alicia molesta y decepcionada por la actitud de Spanic quien no la ayudó en las votaciones de las eliminaciones.

La modelo reveló lo mucho que le dolió que su amiga no votara por ella para no salir del programa, a pesar del apoyo que le ha brindado a la actriz en más de 25 años de amistad.

Alicia rompió el silencio tras sus participación en LCDLF, confesó que antes de entrar al reality platico con Spanic, hablaron de sus problemas personales al ser madres solteras y ambas quedaron en apoyarse dentro del programa, sin embargo Spanic habría roto la promesa pues votó para ayudar a otro de sus compañeros en lugar de apoyar a Machado.

Gaby Spanic traicionó a su amiga en La Casa de los Famosos

Incluso Alicia reveló que tiempo atrás contrató a uno de sus abogados para ayudar a Spanic, cuando la actriz recibió una demanda de TV Azteca y estuvo a punto de perder su casa. En aquella ocasión el abogado de Machado ayudó y ganó la demanda, por lo que finalmente Spanic pudo conservar su hogar.

En un momento de despecho Machado indicó que Gaby se queja por no tener hijos, pero que las razones por las que no los tiene son porque no apoya a las personas que están cerca y los traiciona, como lo hizo con ella tras 25 años de amistad.

Estas fuertes confesiones se dieron cuando Alicia platicaba y se desahogaba dentro del programa con Cristina Eustace y Christian de la Campa, quienes respaldaron sus comentarios.

¿Cuál fue el escándalo de Alicia Machado?

Las famosas han enfrentado varias peleas dentro del reality

Uno de los mayores escándalos de la modelo se dio en el año 2005, cuando entró al reality show español llamado “La granja de los famosos”. Su participación generó escándalo en la prensa de España, Colombia, México y Venezuela, por presuntamente mantener relaciones sexuales frente a la cámaras con su compañero Fernando Acaso, cuándo ella estaba comprometida con su pareja sentimental de aquel entonces, el beisbolista venezolano Bob Abreu.

Ahora la exreina de belleza Alicia Machado se encuentra participando en el reality “La Casa de los Famosos” y su participación nuevamente ha desatado gran polémica, aunque en esta ocasión por los problemas que ha tenido con Gaby Spanic.

