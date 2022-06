La Casa de los Famosos: Actriz confesó que fue abusada de niña

En la emisión del programa especial de los domingos de La Casa de los Famosos, una de las participantes abrió su corazón para compartir aquellos momentos de su vida que fueron un desafío, aunque sorprendió a la audiencia cuando confesó que fue abusada de niña por un familiar.

Pero ¿de quién se trata? Todo ocurrió en una dinámica del reality show de Telemundo, donde mostraron la curva de la vida de Daniella Navarro, quien realizó algunas confesiones de su pasado y que eran desconocidas por muchos de sus seguidores.

Daniella Navarro de La Casa de los Famosos rompió en llanto

A través de la cuenta de Instagram del reality show compartieron las declaraciones de Daniella, quien confesó: "Viene una de las peores etapas de mi vida que fue ser abusada por mi abuelo...y no poder decir absolutamente nada". Expresó.

De igual forma confesó que no dijo nada para no romper el corazón de su mamá, por lo que decidió callar por años. Por otro lado, compartió uno de los momentos más difíciles que pasó, estuvo a punto de perder sus piernas tras la llegada de su hija.

La actriz mencionó que tomó la decisión de inyectarse sustancias en sus piernas y dijo: "Empecé a hacer cosas que no debía hacer como ponerme sustancias en mi cuerpo que no eran correctas". La participante indicó que empezó a sufrir problemas con sus piernas cuando estaba embarazada.

En el 2019, un médico le mencionó que ya no podían hacer nada y para evitar una trombosis le tenían que cortar una parte de una de sus piernas, pero cuando llegó a su país, un médico encontró un tratamiento para sus piernas: "Me he mantenido tranquila y alejada de cortarme alguna de mis piernas".

¿Dónde veo La Casa de los Famosos?

Reality show de Telemundo

El reality show La Casa de los Famosos se transmite a través de la señal de Telemundo, además en el canal de YouTube los usuarios pueden ver lo que ocurre con cada uno de los participantes, quienes han armado sus estrategias para seguir en la competencia.

