La Casa de los Famosos: 'A mí no me calma nadie' dice Laura Bozzo furiosa

"A mí no me calma nadie" dice Laura Bozzo furiosa en el programa

Laura Bozzo sigue dando de qué hablar en La Casa de los Famosos, por lo que en La Verdad Noticias te compartimos la reacción que tuvo la conductora peruana luego de que se enteró que Niurka y Natalia Alcocer estuvieron hablando de Brenda Zambrano y Daniella.

Con la personalidad que la caracteriza, la presentadora de televisión no dudó en mostrar su enojo y furia por lo ocurrido, así se puede apreciar en un video que compartieron a través de una cuenta de TikTok dedicado a los momentos polémicos y divertidos del reality show.

Incluso recientemente te compartimos la discusión entre dos participantes del programa de Telemundo, pues Bozzo y la vedette cubana estuvieron hablando sobre la primera nominación y por qué la conductora se salvó; ella aseguró que tiene el apoyo del público.

Laura Bozzo se enojó con Natalia y Niurka

Conductora estalló contra participante del programa de Telemundo

En el video en Tik Tok la peruana dijo: "A mí no me calma nadie...yo voy y la agarro a golpes", expresó la famosa sobre una participante, pues Bozzo se enojó porque Natalia y Niurka estaban hablando sobre Brenda Zambrano que no convive con todos en la casa.

Por su parte, Laura preocupó a Brenda, ya que la polémica presentadora estaba un poco alterada por el disgusto, ya que expresó que a ellas las considera como sus hijas, ya que Natalia y Brenda y le han comentado sus cosas personales.

¿Quiénes son los nominados en La Casa de los Famosos?

Potro Caballero, uno de los nominados del reality show

Recordamos que la primera eliminada del programa fue la ex de Lupillo Rivera, pero ahora se han revelado a los nuevos nominados y son: Brenda Zambrano, Potro "Caballero", Natalia Alcocer y Nacho Casano, pero solo el público podrá salvar a 3 personas, ya que uno de ellos se despedirá del proyecto.

Por otra parte, los participantes han protagonizado momentos escandalosos y divertidos en las instalaciones del reality show La Casa de los Famosos, aunque han comenzado a surgir alianzas entre ellos, pues los comentarios entre los famosos ha desatado tensión dentro de la casa.

