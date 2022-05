La Casa de los Famosos 2: Niurka y Laura Bozzo pelean a días del estreno

Esta polémica llega a tan solo días del estreno de la segunda temporada del controversial reality show de Telemundo.

La segunda temporada de La Casa de los Famosos aún no inicia y ya está dando de que hablar, esto luego de que Laura Bozzo realizará fuertes declaraciones contra Niurka Marcos, quien será su compañera en esta nueva entrega del polémico reality show de Telemundo.

En entrevista exclusiva con el periodista Gustavo Adolfo Infante para su canal de YouTube, la conductora peruana aseguró que la ex esposa de Juan Osorio está resentida por un problema de rating que ocurrió en 2011, mismo que provocó que su programa fuera sacado del aire.

La peruana asegura que la rivalidad con la ex de Juan Osorio comenzó a principios del 2011.

“Cuando la pusieron a competir conmigo en Azteca, pues tuvieron que sacarla al mes, porque la demolí en el rating, es obvio que siente cierto rencor hacia mí", declaró Laura Bozzo.

Por otro lado, ella declaró que el encierro dentro de la casa no le preocupa y que no tiene miedo a mostrarse sin maquillaje frente a las cámaras, además de que el público tendrá la oportunidad de comprobar que nunca ha tenido que fingir su personalidad. Eso sí, dejó en claro que no aceptará faltas de respeto ni dejará que sus compañeros se metan con ells.

Niurka responde a la polémica

No pasó mucho tiempo para que dichas declaraciones llegaran a oídos de la cubana, quien en una reciente transmisión en Instagram con el periodista Rodner Figueroa señaló que las acusaciones hechas en su contra sobre su talk show ‘Ella es Niurka’ son totalmente falsas.

“Laura, no te sientas tan importante, mija, porque tú no me sacaste de ningún lado, yo hice un talk show en una empresa, firmé por 30 programas de ese talk show nada más, y ya después no se firmó más, no porque yo no quisiera, sino porque Rocío Sánchez merecía el respeto a su talk show de tantos años de prestigio y de experiencia”, declaró Niurka Marcos con sinceridad.

¿Cuándo se estrena La Casa de los Famosos 2?

La Verdad Noticias te mencionó con anterioridad que la nueva temporada de La Casa de los Famosos se estrenará el próximo martes 10 de mayo en Telemundo y tendrá como conductores a Héctor Sandarti y Jímena Gallego, quienes se encargarán de dar la bienvenida a los nuevos participantes de este controversial reality show.

