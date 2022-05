La Casa de los Famosos 2: Mayeli Alonso lanza fuerte amenaza a Brenda Zambrano

La segunda temporada promete ser muy polémica, lo cual tiene fascinado a todos los cibernautas.

La segunda temporada de La Casa de los Famosos aún no inicia y ya está dando de que hablar, esto luego de que Mayeli Alonso lanzara una fuerte advertencia a sus futuros compañeros de programa en una reciente transmisión en vivo que realizó desde Instagram.

Muy decidida, la influencer, conocida por ser la ex esposa de Lupillo Rivera, dejó en claro que tratará como la traten y que no se va a dejar de nadie: “A mí lo que me hagan, les hago, lo siento, no es como que voy a llegar y me voy a dejar… Lo que pase, yo voy a ser igual”.

Sin embargo, algunos cibernautas le pidieron a la ex integrante de 'Rica, Famosa, Latina' que se cuidara de Brenda Zambrano, a lo que ella respondió: “Díganle a ella que tenga cuidado conmigo, porque si me buscan me van a encontrar. Yo soy c*brona; entonces, si me buscan me van a encontrar y punto”.

Brenda Zambrano responde a las amenazas

La influencer asegura que no toma enserio las amenazas de los demás participantes.



Ante dichas declaraciones, la influencer tamaulipeca, quien hace un par de semanas fue expulsada de Resistiré 2 por hacer berrinches, respondió en una entrevista exclusiva para el programa ChismecitoChannel en YouTube que no se toma a pecho las amenazas y que espera conocerla a fondo dentro del polémico reality show de Telemundo.

“No me tomo nada personal, porque creo que ella no tiene ni idea de quién… Ya me conocerá, ya tendremos oportunidad de conocernos dentro del reality y ya será otra historia”, declaró Brenda Zambrano con un tono muy maduro, el cual dejó desconcertado a los fans debido a que ella es conocida por tener un carácter temperamental.

¿Cuándo se estrena La Casa de los Famosos 2?

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, el estreno de la nueva temporada de La Casa de los Famosos se llevará a cabo el próximo martes 10 de mayo y tendrá como conductores a Héctor Sandarti y Jímena Gallego, quienes presentarán la lista completa de participantes al público televidente.

