La Casa de los Famosos 2: Laura Bozzo se vuelve la reina de los memes

La conductora le ha dado un toque divertido y picante al show de Telemundo.

La segunda temporada de La Casa de los Famosos se estrenó hace un par de días y ya ha dado material suficiente para que los cibernautas realicen divertidos memes, mismos que se han hecho virales en las redes sociales. Sin embargo, quien se ha robado la atención dentro del show es Laura Bozzo, detalle que sin duda ha sorprendido a más de uno.

Recordemos que la presencia de la conductora peruana en la controversial emisión de Telemundo ha sido tema de conversación en Internet desde antes de ser confirmada, esto debido a que se vería obligada a convivir 24/7 con Niurka Marcos, con quien sostuvo una fuerte rivalidad en el pasado.

Laura dice que se va JAJAJAJAJJAJAJAJA NI DOS HORAS SOPORTÓ #LCDLF2 pic.twitter.com/R3RSQofzOd — ~St Sofi �� �� (@sofiaa_talks) May 11, 2022

Asimismo, más de un cibernauta espera que la ex titular de ‘Laura en América’ le ponga el toque polémico al reality show con sus comentarios, los cuales prometen incomodar a más de un participante. No obstante, todo parece indicar que a ella le está costando adaptarse al formato e incluso ha amenazado con salirse del show para no sufrir “ansiedad”.

Los mejores memes de Laura Bozzo

La presencia de la conductora peruana en el show desató una ola de divertidos memes en las redes sociales.

Para fortuna del público televidente, Laura Bozzo ha decidido seguir dentro de la casa y poco a poco comienza a interactuar con sus demás compañeros, aunque esto ha provocado que sufriera una caída durante una de las dinámicas que organizó la producción de Telemundo.

Sin embargo, las cámaras han captado a la polémica conductora en diversas situaciones y posturas, mismas que han sido utilizadas por los cibernautas para elaborar divertidos memes, lo cual le ha permitido cobrar popularidad y ganarse al público, quien incluso ya la consideran una de las favoritas para llegar al final de la competencia.

¿Dónde se ve La Casa de los Famosos?

El reality show promete ser un rotundo éxito en lo que respecta a niveles de audiencia.

La Verdad Noticias te mencionó con anterioridad que La Casa de los Famosos 2 se transmite únicamente por la señal de Telemundo. Por otro lado, el sitio web de la televisora ofrece contenido exclusivo y una emisión continua 24/7 de lo que ocurre dentro del reality show.

Fotografías: Redes Sociales