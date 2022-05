La Casa de los Famosos 2: Laura Bozzo afirma que el encierro no le preocupa

Laura Bozzo afirma que el encierro en "La Casa de los Famosos 2" no le preocupa

Laura Bozzo forma parte de las estrellas que participarán en “La Casa de los Famosos 2” y ahora la conductora aseguró que el encierro no le preocupa, pues tiene experiencia, a consecuencia de su arresto domiciliario que enfrentó.

La polémica Laura Bozzo entrará a “La Casa de los Famosos 2” con estrellas como Niurka Marcos, Mayeli Alonso, Toni Costa, Osvaldo Ríos, entre otros.

Incluso en La Verdad Noticias recientemente te dimos a conocer recientemente que Mhoni Vidente reveló quién ganará La Casa de los Famosos 2, afirmando que será Niurka Marcos.

Laura Bozzo en “La Casa de los Famosos 2”

Por su parte, la conductora Laura Bozzo habló de la razón por la que decidió entrar a reality show, afirmando que era una deuda que tenía con su público:

“Quiero que el público me conozca, no solamente a Laura en América, si no a Laura. Esa fue mi motivación más importante”, afirmó.

Cabe resaltar que la próxima participación de Laura Bozzo en “La Casa de los Famosos 2” causa mucha expectativa en el público, sobre todo porque tendrá que convivir con celebridades como Niurka, con quién es probable que se de una confrontación, debido a sus fuertes personalidades.

La Casa de los Famosos 2022 estreno

El próximo 10 de mayo dará inicio la segunda temporada de "La Casa de los Famosos"

El reality “La Casa de los Famosos 2” se estrenará el próximo 10 de mayo y el gran ganador se llevará un premio de $200 mil dólares.

Los participantes se tendrán que enfrentar al encierro total, sin embargo Laura Bozzo aseguró que no es un factor que le preocupe, ya que ha tenido experiencia, debido al arresto domiciliario y orden de arresto que enfrentó en México.

“Yo he estado en situaciones terribles en mi vida y sé enfrentarlas. No es la primera vez que estoy encerrada… entonces, es solamente activar el chip de mi cerebro y punto”.

Aunque Laura Bozzo admitió que en su participación en “La Casa de los Famosos 2” extrañará la comunicación con sus hijas y las redes sociales, pues se considera adicta.

