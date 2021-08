La Casa de Papel temporada 5: ¿dónde ver al elenco en otros originales de Netflix?

Mientras te preparas para el lanzamiento de La Casa de Papel temporada 5, es posible que desees ver la biblioteca de contenido de Netflix con el elenco de la serie.

Para ayudarte a encontrar todas las series y películas donde participan estos actores Christopher Meir de Netflix Original Movies Review ha compilado esta lista de títulos originales de Netflix donde participa el elenco de La Casa de Papel.

La quinta y última temporada de la exitosa serie de Netflix se dividirá en dos partes de 5 episodios cada una, estrenándose el volumen 1 el 3 de septiembre y el volumen 2 el 3 de diciembre de 2021.

Series originales de Netflix con el elenco de La Casa de Papel temporada 5

Esta serie tiene a dos personajes de La Casa de Papel temporada 5

Élite: Jamie Lorente (también conocido como Denver en La Casa de Papel temporada 5), María Pedraza (Alison Parker de las temporadas 1 y 2) y Miguel Herrán (Río) aparecen en este drama adolescente tremendamente popular que se ha convertido en una de las series originales de Netflix más vistas en el mundo. Los tres ven que sus roles disminuyen bastante después de la temporada 1, pero no obstante son cruciales para toda la acción en esa primera temporada.

Toy Boy: María Pedraza (Alison Parker) también protagoniza este thriller erótico sobre un stripper que intenta limpiar su nombre tras una condena injusta por homicidio.

Paquita Salas: Una de las mejores series de comedia de la televisión española reciente presenta a Belén Cuesta (Julia de la temporada 3 en adelante de La Casa de Papel) en uno de sus papeles principales. Su compañera de reparto Úrsula Corberó (también conocida como Tokio) también hace un cameo interpretándose a sí misma en esta sátira detrás de escena de las industrias cinematográficas españolas.

Locked Up: Esta serie no es un original de Netflix en sí, pero está disponible en Netflix en la mayoría de los territorios. Fue creada y presentada durante dos temporadas por Álex Pina, el creador de La Casa de Papel, y también presenta a Alba Flores (también conocida como Nairobi en La Casa de Papel temporada 5) y Najwa Nimri ( Alice Sierra en las temporadas 3-5) como prisioneras de este thriller femenino ambientado en prisión.

Películas originales de Netflix con el elenco de La Casa de Papel temporada 5

El actor apareció en las primeras temporadas de La Casa de Papel

Gun City: Jaime Lorente (Denver) y Paco Tous (Moscú) vuelven a interpretar a padre e hijo en este drama de gánsteres ambientado en la Barcelona de los años 20.

Mirage: Álvaro Morte (El Profesor) aparece en esta retorcida película de ciencia ficción sobre una tormenta que hace que el continuo espacio-tiempo se abra y permita la posibilidad de prevenir un asesinato que tuvo lugar hace 25 años.

Who Would You Take to a Desert Island?: Jaime Lorente (Denver) y María Pedraza (Alison Parker) se unen una vez más en este melodrama sobre un grupo de veinteañeros en la cúspide de grandes cambios de vida que se juntan para una última noche de fiesta, solo para encontrar sus amistades puestas a prueba cuando llegan los secretos. derramando durante un juego de beber.

Errementari: The Devil and the Blacksmith - Itziar Ituño (Raquel Murillo / Lisboa de La Casa de Papel temporada 5) aparece en esta adaptación del período de terror / fantasía de un cuento tradicional vasco que tiene a un herrero de pueblo luchando con el diablo para rescatar a un niño pequeño.

El silencio del pantano: Pedro Alonso (Berlín) protagoniza este thriller sobre un escritor de crimen para quien la línea entre la fantasía y la realidad comienza a difuminarse mientras investiga la corrupción política en Valencia.

The Warning: Belén Cuesta (Julia) interpreta a la novia de una víctima de asesinato y amiga de un hombre que cree que puede predecir un asesinato que tendrá lugar en una gasolinera de Madrid en este intrincado thriller de ciencia ficción.

A pesar de todo: Belén Cuesta (Julia) interpreta a una de las cuatro hermanas adultas que intentan descubrir la verdad sobre las identidades de sus padres en este drama. Esta película también presenta a Blanca Suárez y, por lo tanto, podría ser de interés para los fanáticos de la serie española de Netflix Las Chicas del Cable.

Yucatán: Rodrigo de la Serna (Palermo quien al parecer ya no aparece en La Casa de Papel temporada 5) interpreta a un estafador que intenta burlar a su ex compañero en esta travesura cómica ambientada a bordo de un crucero.

The Endless Trench: Belén Cuesta (Julia) ganó legítimamente elogios de la crítica y un premio Goya por su actuación como la sufrida esposa de un hombre obligado a esconderse en la casa de su familia durante más de 30 años después de la guerra civil en España. Puede que no sea una opción ideal para quienes viven actualmente encerrados, pero de todos modos es una película conmovedora y épica.

El árbol de la sangre: Úrsula Corberó (Tokio una de las protagonistas de La Casa de Papel temporada 5) protagoniza este drama de autor dirigido por el autor Julio Medem sobre una pareja que busca sus raíces familiares (juego de palabras) en el País Vasco de España. Najwa Nimri (Alice Sierra) también aparece en la película.

A Remarkable Tale: Paco Tous (Moscú) tiene un pequeño papel en esta comedia bien intencionada pero bastante racista sobre un grupo de inmigrantes africanos que aparecen en un pequeño pueblo español.

Twin Murders- The Silence of the White City: Itziar Ituño (Raquel / Lisboa) tiene un papel del tamaño de "un parpadeo y te lo pierdes" como médico forense en esta nutritiva historia de asesinos en serie.

The Invisible Guardian, The Legacy of the Bones and Offering to the Storm: una trilogía de misterios de asesinatos ambientada en la región española de Navarra. Paco Tous (Moscú) aparece en los tres en un papel pequeño pero distintivo como médico forense.

Sky High: Miguel Herrán (también conocido como Río) protagoniza este thriller criminal sobre una banda de ladrones que operan en los márgenes del Madrid contemporáneo. La película está ahora en proceso de ser adaptada a una serie original de Netflix, pero aún no se sabe si Herrán protagonizará o aparecerá en ella.

Estas fueron algunas de las series y películas donde sale el elenco de La Casa de Papel temporada 5.

¿Cuándo se estrena La Casa de Papel temporada 5?

La serie se estrena a principios de septiembre

La Casa de Papel temporada 5 ya tiene tráiler y fecha de estreno. Será el 3 de septiembre y la segunda parte de esta quinta temporada se estrenará tres meses más tarde, el 3 de diciembre.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!