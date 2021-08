La Casa de Papel temporada 5: ¿Por qué Tokio sería la única superviviente?

La famosa serie española La Casa de Papel tiene bajo suspenso a sus espectadores, ya que por la complicada situación en la que se encuentran los atracadores es casi seguro que no todos los personajes lograrán salir con vida, pero ¿quién sería el sobreviviente en La Casa de Papel temporada 5? En La Verdad Noticias te contamos.

Y es que a principios de este año se confirmó que la temporada 5 será el final de la serie, lo que significa que el atraco del Banco de España será el último del equipo, y cualquier cosa podría pasar.

Recordemos que esta serie creada por Álex Pina ha matado a varios personajes importantes a lo largo de la trama, incluidos Berlín en la temporada 2 y la icónica muerte de Nairobi en la temporada 4, pero ¿podría la temporada 5 dejar a Tokio como el último ladrón en pie?

Tokio sería sobreviviente en la temporada 5

La serie comenzó con las palabras: "Mi nombre es Tokio. Pero cuando comenzó esta historia, yo no me llamaba así". Se dejó en claro desde el principio que estaba narrando desde el final de la historia, lo que permitió que la voz en off del programa estuviera llena de advertencias ominosas de cómo las cosas pronto saldrían mal.

En la temporada 3, la voz de Tokio volvió con la línea "Mi nombre es Tokio" y una declaración de que "todo esto está a punto de irse al infierno". Una y otra vez, la producción ha reiterado dos mensajes: que van a pasar cosas malas y que Tokio estará allí al final para recordarlo todo.

Las noticias de casting y las fotos detrás de escena de la temporada 5 han revelado que los próximos episodios contarán con flashbacks de Tokio con su ex novio, quien fue asesinado durante un robo. Fue una pérdida traumática para el personaje interpretado por Úrsula Corberó que solo endureció aún más su personalidad.

Con el final del atraco acercándose, Alicia Sierra manteniendo al profesor a su merced y el coronel Tamayo más motivado que nunca para destruir a la tripulación de la máscara de Dalí, es casi inevitable que la temporada 5 de La Casa de Papel tenga más muertes, por lo que Tokio podría encontrarse nuevamente sobreviviendo donde otros han caído.

¿El atraco realmente mataría a todos?

Con la muerte de los personajes que los fanáticos han pasado cinco temporadas para amar (u odiar) sería un movimiento controvertido, y difícil de lograr sin dejar al público con una sensación de vacío después de los créditos.

La temporada 4 de La Casa de Papel terminó con los atracadores restantes declarando la guerra total "por Nairobi" . Después de muchas disputas y drama de relaciones, parece que la tripulación finalmente está en la misma página y lista para luchar como un equipo unido. Eso mejora sus posibilidades de victoria, pero también presagia más bajas y sacrificios en el futuro como la muerte.

La Casa de Papel temporada 5

La serie llegará a su final este año.

La serie de Netflix lanzada en 2017 llegará a su fin con una quinta entrega, la cual estará divida en dos partes. La primera parte llegará a la plataforma el 3 de septiembre, mientras que la segunda se estrenará tres meses más tarde, el 3 de diciembre.

Y si una cosa es segura, es que el hecho de que Tokio sea el narrador es una forma muy eficaz de mantener el suspenso, lo que indicaría que ella sería una de las sobrevivientes hasta el final, pero esto no significa que otros personajes morirán en el camino. Y es que si incluso un personaje tan querido como Nairobi puede morir, nadie está a salvo en La Casa de Papel temporada 5.

