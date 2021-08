La Casa de Papel temporada 5: El personaje que quizás no debería salir vivo

La Casa de Papel temporada 5 está a punto de lanzarse y existe un personaje que quizás no debería salir vivo, o al menos ileso y aunque es muy querido por el público si se analiza a fondo ha sido egoísta con el grupo, se trata de El Profesor.

Cuando vi por primera vez La Casa de Papel de inmediato odié a El Profesor (Alvaro Morte), el ostensible líder de la exitosa serie de atracos de Netflix. Su naturaleza apática y egoísta me irritaba de una manera que no sentía hacia los otros miembros de su pandilla, sus motivos de "ser todo/ acabar con todo" me dejaron un sabor amargo en la boca y, francamente, en La Casa de Papel temporada 5 quiero que El Profesor reciba su merecido.

Para ser claros, mi esperanza para el final de la exitosa serie de Netflix es que los miembros del atraco terminen el trabajo de robar el Tesoro español; sin embargo, no estoy alentando que el profesor salga ileso. Y con la serie terminando, todo vale, entonces, ¿por qué no dar un último giro salvaje y hacer que el profesor pague por sus crímenes?

¿Por qué El Profesor debería sufrir en La Casa de Papel temporada 5?

De alguna forma El Profesor ha logrado manipular a los demás personajes

Entonces, ¿por qué debería ser El Profesor, de todos los criminales del programa, el que caiga al final? A diferencia del resto de su tripulación, el profesor no ha estado físicamente involucrado en ninguno de los atracos, sino que ha servido como una fuerza externa que ayuda a los que están adentro.

Él no estaba allí cuando Nairobi (Alba Flores), la ruda pistolera con un corazón de oro, recibió un disparo y estaba luchando por su vida. No estaba allí para ayudar a Rio (Miguel Herrán), cuando él y Tokio (Ursula Cordero) estuvieron rodeados por agentes de la Interpol en la temporada 2. ¿Por qué nosotros, como público, deberíamos preocuparnos por alguien que ni siquiera se ensució las manos? ¿Deberíamos realmente preocuparnos por alguien que, según los eventos del programa, solo busca servir sus propios intereses?

Por otro lado, está Tokio (Úrsula Corberó). Como el profesor, ella no es necesariamente la mejor persona del mundo, pero tiene muchas cualidades redentoras que hacen que quieras que complete los atracos y salga bien al final de La Casa de Papel temporada 5. Por ejemplo, la relación empática de Tokio con su madre, a quien vislumbramos en las dos primeras temporadas, la humaniza. O podríamos ver cuando Tokio tomó la mano de Nairobi mientras luchaba por su vida después de que el ejército del detective Sierra (Najwa Nimri) le disparara. Tokio quien se dice sería la única superviviente es alguien a quien puedes apoyar, pero si analizamos a El profesor, él no lo es.

Y hablando de Sierra, ese es otro personaje que domina los eventos desde el margen. ¿Por qué se retrata al profesor como un héroe, mientras que Sierra es manipuladora y cruel?

Dicho esto, dado que la La Casa de Papel temporada 5 aún no se ha estrenado, con suerte los episodios se inclinarán más hacia la exploración de la psique interna del Profesor, aprendiendo qué es lo que realmente lo impulsa y por qué se sintió tan obligado a completar este atraco.

Pero incluso si llegamos a sentir simpatía por el personaje, todavía quiero que el profesor rinda cuentas, de una forma u otra. Ya sea a manos del Detective Sierra, un enemigo que está a la altura de El Profesor, o incluso si la tripulación finalmente se da cuenta de que El Profesor no tiene sus mejores intereses en el corazón, debemos verlo pagar por lo que ha hecho. ¿Y si no lo hace? Ese sería el crimen máximo.

¿Cuándo sale la 5 parte de la casa de papel?

La serie de Netflix se estrena en septiembre

La Casa de Papel temporada 5 se estrenará en dos partes de cinco episodios cada una. El primer volumen saldrá el próximo 3 de septiembre y el volumen 2 será lanzado el 3 de diciembre de 2021.

