La Casa de Papel: lo que tu personaje favorito dice sobre ti

El profesor de La Casa de Papel es sin duda uno de los criminales de cine y televisión más intrigantes de todos los tiempos. Es difícil pensar en otro antihéroe que se le compare. Quizás el único que se acerca es Dalton Russell (Clive Owen) de Inside Man .

Aunque El profesor sigue el modelo de personajes como Danny Ocean y Dalton Russell, es más inteligente y entretenido.

Sin embargo, no es la única estrella de su mundo. El genio está rodeado de hombres y mujeres que siguen cautivando a los espectadores.

Aunque te hemos contado previamente ¿Qué pasó con la casa de papel en Netflix? Dada la complejidad de los personajes, cada fanático del programa tiene su favorito. Hay algo que te atrae, ya sea la sonrisa de Berlin o la falsa impresión de que Arturo es un superhéroe, el público los ama.

Sergio Alias El Profesor

El profesor organiza y realiza con éxito atracos en dos de los edificios más vigilados de España. Convence a un grupo de criminales al azar de que le sean leales y sigan un conjunto específico de reglas. El cerebro criminal no cree en acciones impulsivas. Cada movimiento debe planificarse cuidadosamente con anticipación.

Si amas a The Professor, probablemente seas un perfeccionista extremo. Odias cuando las cosas salen mal, así que siempre te aseguras de que eso no suceda. También eres una persona conocedora y otras personas te respetan por eso. Nada es demasiado difícil de hacer para ti. Como resultado, tienes muchos logros.

Inspector Alicia Sierra

La inspectora dejó en los fans un ejemplo de tenacidad

La Inspectora Sierra no se detendrá ante nada para atrapar al profesor y su banda de criminales. A pesar de estar ella misma embarazada, usa al hijo de Nairobi como cebo para atraerla a la ventana. También dirige a los oficiales subalternos y no muestra piedad mientras interroga a los sospechosos. Ha estado muy embarazada durante todo su tiempo en la serie, pero eso no la ha frenado.

Los fanáticos que adoran a Alicia podrían haber visto algo de su propia crueldad en ella. Hacen cualquier cosa para acabar con sus enemigos o para hacer el trabajo. Los fanáticos de Sierra también tienden a ser jefes efectivos cuando están en posiciones de liderazgo. Lo más importante es que nada los frena, ni siquiera la enfermedad.

Berlin

Berlín puede ser demasiado agresivo y arrogante, pero es divertido estar cerca de él. A menudo hace bromas, incluso en las situaciones más tensas. No tiene miedo de hacerse cargo y tomar decisiones importantes. Y a pesar de que tiene una enfermedad terminal, no le molesta demasiado. Lo más importante es que sacrifica su propia vida y se deja disparar por Suárez para asegurarse de que sus compañeros escapen.

Es probable que cualquier fan de Berlín sea un poco arrogante y confiado también. Tu gusto por el personaje demuestra que también tienes una actitud optimista hacia la vida. Cualquier mala noticia que reciba no lo decepcionará, simplemente continúe. También eres una persona desinteresada que está más que dispuesta a hacer sacrificios en beneficio de los demás.

Arturo

Este personaje es uno de los más desesperantes

Arturo intenta jugar al héroe tomando riesgos innecesarios durante el atraco en la Casa de la Moneda Real de España. Sigue instando a sus compañeros rehenes a organizar una rebelión. Y durante el segundo atraco en el Banco de España, se cuela voluntariamente en el edificio para volver a ser un héroe. Sin embargo, apenas lo consigue.

Si ha desarrollado algún tipo de agrado por Arturo, es muy probable que siempre tenga problemas para mantener la calma. Sientes que puedes encargarte de cada situación incluso si está fuera de tu control. También amas la atención, un rasgo que Arturo encarna cuando se pone en peligro nuevamente para poder complacer a los millones de fanáticos que obtuvo después del primer atraco.

Nairobi

Nairobi hace un buen trabajo al supervisar la producción de dinero en la Real Casa de la Moneda de España . Ella pasa a hacerse cargo de la tripulación temporalmente cuando Berlín no puede hacerlo. Nairobi también se preocupa profundamente por su hijo. Acepta un osito de peluche, a pesar de que podría ser una bomba, y se arriesga a ir a la ventana para ver al niño.

Como fan de Nairobi, probablemente también seas amable de corazón. Crees en hacer felices a todos. Te preocupas profundamente por la familia y, para colmo, eres un gran líder y supervisor.

Palermo

Como ingeniero calificado, Palermo, interpretado por Rodrigo de la Serna está involucrado en la planificación del atraco del Banco de España. Pero fuera de sus habilidades profesionales, es desagradable. Se ve como un líder pobre cuando se le pone a cargo de la tripulación. También ayuda al peligroso Gandia a escapar y termina causando muchos estragos y finalmente matando a Nairobi.

Si la historia de Palermo le emociona, probablemente le recuerde su propia historia de causar problemas a sus amigos o colegas. Relacionarse bien con los demás ha resultado difícil, ya que es posible que crea que siempre tiene la razón.

Tokio

El amor la hace tomar decisiones extrañas

Después de la muerte de su primer novio antes de los eventos de la serie, Tokio, interpretado por Ursula Corberó , promete no mezclar atracos con amor. Sin embargo, ella todavía termina enamorándose de Rio. Se la ve como del tipo inquieto y se preocupa demasiado cuando el profesor no responde a las llamadas.

También decide partir de la isla caribeña donde se aloja con Rio , lo que acaba causando problemas a la tripulación.

Ser fan de Tokio significa que compartes algo de su temeridad. Siempre tienes la necesidad de hacer algo en lugar de simplemente relajarte. También tiene una tendencia a preocuparse demasiado y a repetir los errores del pasado.

Helsinki

Helsinky es un hombre rudo pero noble

Helsinki, interpretado por Darko Perick usa los 1000 euros que le dio El Profesor para alimentar a su familia , aunque originalmente estaba destinado a destruir un automóvil. Le gusta hacer bromas y charlar con los rehenes, así como con sus compañeros ladrones. También se le presenta como el miembro más duro del grupo, habiendo luchado en las guerras yugoslavas.

Ser un fan de Helsinki significa que probablemente te preocupes profundamente por los demás. Eres bueno para hacer amigos, pero no para seguir instrucciones. También eres duro y la gente sabe que no debe meterse contigo.

Raquel Murillo

Una mujer fuerte y poderosa

Raquel interpretada por Itziar Ituño, deja su lucrativo trabajo en la aplicación de la ley para pasar el resto de su vida con el profesor. Antes de eso, ella intenta cazar al hombre y su tripulación, pero él la engaña de todas las formas posibles. Quizás esto es lo que la hace enamorarse de él en primer lugar.

Si respetas a Raquel, eres un romántico empedernido. Harías cualquier cosa por amor, incluso si eso significa destruir los lazos con personas que conoces desde hace mucho tiempo. Tampoco tienes miedo de tomar decisiones audaces que crees que te harán más feliz.

Río

Rio es uno de los favoritos

La Casa de Papel temporada 5 ya tiene los pósters oficiales de su primera parte y en esta temporada podremos ver a Rio quien ha seguido haciendo cosas para reforzar esta percepción.

Los agentes de la ley comienzan a identificar a los ladrones después de ver el rostro de Rio a través de la cámara de un teléfono. Su decisión de comunicarse con Tokio a través de una línea no segura también pone a los federales en el radar de los ladrones fugitivos.

¿Rio es tu favorito? Cuando te miras al espejo, lo ves. Eso es porque es posible que tenga un historial de errores. No puede evitarlo, no importa cuánto lo intente. Causas muchos inconvenientes a tus amigos y familiares, pero ellos aún te quieren.

Así como la tripulación se reunió para salvar a Río, tus amigos sacrificarían su comodidad para ayudarte. ¿Cual es tu personaje favorito?, dinos tu opinión en los comentarios y síguenos en La Verdad Noticias para enterarte de todo sobre el mundo del espectáculo.

