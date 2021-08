La Casa de Papel: Explicación detrás del tema “My Life is Going On”

Tras cinco exitosas temporadas La Casa Papel llegará a su fin y es que si algo caracteriza a este serie españa es su tema de intro “My Life is Going On”, compuesta por Manel Santisteban e interpretada por la cantante española Cecilia Krull. Pero ¿qué hay detrás de este gran sencillo que conquistó las plataformas musicales? En La Verdad Noticias te contamos.

En contraste con el funcionamiento optimista del drama, la melodía del tema es mucho más lenta y casi relajante. Y como puede ver por la letra, está destinado a proporcionar un mensaje positivo.

Durante los últimos cuatro años, el video musical oficial “My Life is Going On” de esta serie ha superado los 93 millones de reproducciones en YouTube.

Significado del tema “My Life is Going on”

La letra del tema “My Life is Going On” trata de vivir la vida bajo tus propios términos. La letra habla de no preocuparse para nada por lo que pase o lo que digan los demás, afirmando que "pase lo que pase en el futuro, confía en el destino".

Esta idea está muy reflejada en la serie, ya que cada uno de los ladrones ha seguido este camino con el que muchos no estarían de acuerdo, pero lo han hecho porque es el adecuado para ellos. Al participar en estas actividades delictivas, están configurando sus propios destinos, para bien o para mal.

Hablando sobre lo que hizo fluir su creatividad en lo que respecta a las letras, la cantante reveló para SounDarts.gr que fue un personaje en particular lo que la hizo pensar.

"Me inspiré en el personaje de Tokio (interpretado por Úrsula Corberó) cuando vi por primera vez imágenes del primer episodio”, detalló.

La última parte de esta exitosa serie española se estrenará en dos partes y hasta el momento se ha revelado que una muerte impactante tendrá sentido en la temporada 5.

La Casa de Papel temporada 5

La serie de Netflix lanzada en 2017 llegará a su fin con una quinta entrega, la cual estará divida en dos partes. La primera parte llegará a la plataforma el 3 de septiembre, mientras que la segunda se estrenará tres meses más tarde, el 3 de diciembre.

El trailer oficial de La Casa de Papel 5 fue revelado recientemente por la Netflix, ¿ya lo viste? ¿Qué te pareció? Déjanos tus comentarios.

