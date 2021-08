La Casa de Papel: Elenco reflexiona sobre el éxito de la serie antes de su fin

Diego Ávalos, vicepresidente de contenido original de Netflix en España, recuerda claramente el encuentro que llevó a su empresa a obtener la licencia de lo que se convertiría en la serie en idioma no inglés más vista, el drama español "La Casa de Papel".

La primera reunión en persona del ejecutivo con el creador de la serie Álex Pina fue un torbellino fatídico y vertiginoso. "Él estaba corriendo por este hotel, y corrió hacia mí, me tiró un pendrive en la mano y me dijo: 'Tienes que ver esto, es mi nuevo programa', y luego se fue con la misma rapidez".

Después de la frenética cita, Ávalos abordó un avión a Los Ángeles y metió el disco en su computadora portátil. Cuando sus pies tocaron el suelo en California, supo que su próxima adquisición española tenía que ser La Casa de Papel.

Cuatro años después, Netflix está preparando el lanzamiento de la tan esperada quinta y última parte de su exitosa serie La Casa de Papel, la primera mitad de la cual se transmitirá en la plataforma de transmisión el 3 de septiembre. El final originalmente estaba destinado a salir a principios de este año, pero la pandemia de COVID-19 pasó factura al proceso de redacción. Pina, atrapado en casa durante el cierre más estricto de España, recuerda: "El letargo comenzó y sin la electricidad de ir al trabajo todos los días, escribir fue una lucha".

La Casa de Papel, coescrita por Esther Martínez Lobato, colaboradora de Pina desde hace mucho tiempo, fue una propuesta completamente nueva para la televisión española cuando fue transmitida por primera vez por la emisora local Antena 3 en mayo de 2017 como una serie de eventos de 15 episodios y dos partes.

Mezclando elementos de thriller, romance, melodrama y, sobre todo, películas clásicas de atracos, la serie sigue a un grupo de inadaptados andrajosos que unen fuerzas para irrumpir en la casa de la moneda española, donde imprimen y roban millones de euros en efectivo auténtico e imposible de rastrear.

Desde su llegada a España en 2015, Netflix ha disfrutado de sólidas relaciones con las emisoras nacionales, incluida la matriz de Antena 3, Atresmedia. A menudo, las redes presentarán proyectos en desarrollo al streamer con la posibilidad de colaborar, como lo hizo Atresmedia con su emocionante mezcla de géneros de Pina's Vancouver Media.

“Hacemos un gran trabajo con nuestros socios en medios locales aquí licenciando y coproduciendo, y Atresmedia nos habló de este espectáculo desde muy temprano en su desarrollo”, recuerda Ávalos. "Solo tenían una Biblia en ese momento, pero era muy emocionante y se veía genial".

Pero si bien las calificaciones iniciales de “La Casa de Papel” en Antena 3 fueron fuertes, a medida que los episodios continuaron transmitiendo, la audiencia disminuyó y la serie terminó su carrera comisionada con poca fanfarria.

“Todos habíamos seguido adelante”, recuerda la actriz Úrsula Corberó, quien interpreta al personaje principal de la serie y narrador a menudo poco confiable, Tokio. "Nos despedimos, compartimos lágrimas y abrazos, y continuamos con nuestros próximos proyectos".

Sin embargo, a finales de año, durante las vacaciones de invierno, Netflix intervino y reformateó la serie La Casa de Papel con un plan para lanzarla internacionalmente. El primer paso, y la mayor lucha que enfrentaría el transmisor en su esfuerzo de renovación, fue lograr que Pina volviera a unirse como escritor y showrunner.

“Álex es una persona súper apasionada y emotiva, y para él, en ese momento, la historia estaba cerrada”, explica Ávalos. "Odia hacer lo mismo dos veces, así que insistió en que todo lo que estábamos haciendo tenía que ser diferente a todo lo que habíamos hecho antes".

El primer acercamiento oficial de Netflix se produjo cuando Pina todavía estaba en Francia. “Fui a mi hotel y recibí una llamada de Netflix preguntándome qué pensaba sobre la Parte 3, y me quedé anonadada”, dice Pina. “Nunca había pensado en hacer una tercera parte, así que les dije que necesitaba tiempo para considerarlo y me tomé un mes completo”.

Después de esas cuatro semanas de consideración, Piña acordó firmar, y las Partes 3 y 4 se ordenaron en abril de 2018. "La gran diferencia fundamental fue la eliminación de los límites", dice Pina sobre el cambio a Netflix. "Cuando escribes para Netflix, puedes hacer casi cualquier cosa".

Según el actor Álvaro Morte, quien interpreta al profesor en La Casa de Papel, el elenco rápidamente aprendió a lidiar con el aumento de expectativas. “Cuando comenzamos con la Parte 3, sabíamos que teníamos un éxito y que teníamos que hacer nuestro mejor esfuerzo, pero era vital que mientras trabajábamos no nos permitiéramos ser presionados. Si entramos en la Parte 3 pensando en el impacto que podría tener, es una forma de pensar difícil de superar ".

Un factor clave para el exito de La Casa de Papel, según personas del departamento de comunicaciones de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), fue la forma en que Netflix reformateó el programa.

“Una debilidad real de la televisión abierta en español es que los programas de máxima audiencia, especialmente los dramas, están muy mal programados”, explica el académico de la televisión europea y becario de la UC3M Christopher Meir. "Los episodios suelen durar 100 minutos y, a veces, no comienzan hasta las 11:30 p. M. No importa lo popular que sea el programa, casi siempre pierden impulso".

Cuando Netflix recogió La Casa de Papel, dividió la serie original de 15 episodios en 22 episodios de alrededor de 50 minutos cada uno y, como con la mayoría de sus series, lanzó la primera parte completa del programa a la vez.

"La forma en que vemos la televisión es brutalmente adictiva", explica Pina. “Con un programa como el nuestro, cuando agregas publicidad y lo transmites solo una vez a la semana, pierdes energía con el espectador y la compulsión se desvanece. La transmisión les permite alimentar esa adicción".

Las partes 3 y 4 se filmaron simultáneamente, y después de su lanzamiento en julio de 2019 y abril de 2020, el programa continuó redefiniendo lo que el contenido en idiomas distintos del inglés podía lograr en Netflix. "La Casa de Papel", junto con el gran éxito de Alemania en 2017 "Dark", rompieron el molde y allanaron el camino para futuros destacados de Netflix como "Élite" de España y "Lupin" de Francia, que han establecido récords de audiencia para los que las serie que no son del idioma inglés.

“Cuando Netflix estrenó la serie, estaba en Uruguay celebrando la Nochevieja con mis suegros”, recuerda Corberó sobre el debut de “La Casa de Papel”. “Estábamos en la playa y algunas personas se me acercaron gritando: '¡Tokio, eres una diosa!' Bromeé con mi compañero diciendo: 'Mira, encontramos a las únicas cuatro personas aquí que han visto el programa', porque en mi cerebro era inconcebible lo que estaba pasando”.

Piña tuvo una experiencia similar. “Justo después del estreno de la serie en Netflix, estaba en un evento en Francia y dos chicos se acercaron a mí con camisetas pidiendo un autógrafo. Eso nunca me había pasado antes, ni siquiera en España”, dijo el escritor, y agregó:“ Creo que La Casa de Papel marcó un punto de inflexión, una revolución para la aceptación de las idiosincrasias internacionales en un momento en que el panorama estaba dominado por la ficción estadounidense. "

Morte también tiene buenos recuerdos del éxito de Netflix en la reconstrucción de la serie: “Escuché que personas de todo el mundo comenzaron a estudiar español debido a 'La Casa de Papel', solo porque querían escuchar nuestras voces reales. ¡Eso es jodidamente asombroso! No puedes evitar estar orgulloso de eso".

Sin embargo, "La Casa de Papel" se estaba convirtiendo en algo más que una serie de éxito; se estaba convirtiendo en un fenómeno cultural. Por todas partes había monos rojos y máscaras de Dalí; el himno antifascista de la Segunda Guerra Mundial "Bella Ciao", cantado a lo largo de la serie por miembros de la pandilla, vio más de una docena de nuevas versiones lanzadas en toda Europa, con el dueto de El Profesor y Berlín en Austria, Alemania, Bélgica, Francia y Suiza.

Celebridades como Mindy Kaling, Stephen King y la superestrella del fútbol brasileño Neymar fueron efusivos en sus elogios por el espectáculo, tanto que el delantero del Paris Saint-Germain tuvo un cameo en la Parte 3.

A mediados de 2018, “La Casa de Papel” no solo se clasificó como la serie en lengua no inglesa más vista en Netflix, sino también como una de sus series más vistas en general. Ahora, parece estar a punto de superar sus propios logros en su última temporada, aunque Piña recuerda cómo la pandemia casi descarrila todo.

“Cuando terminamos el Episodio 2, nos dimos cuenta de que no era lo suficientemente fuerte. Fue lánguido, conservador. Así que reescribimos el Episodio 1 y lanzamos el Episodio 2, escribiendo cada uno como si fuera el final de temporada, con ese tipo de nervio y energía. Esa estrategia continuó y creo que el público sentirá que casi todos los episodios de la Parte 5 se sienten como un final ".

Según la breve sinopsis de Netflix, La Casa de Papel temporada 5 comenzará con la pandilla atrapada en el Banco de España. Habiendo logrado rescatar a Lisboa (Itziar Ituño), afrontará su hora más oscura tras perder a uno de los suyos. Mientras tanto, El Profesor ha sido capturado por Sierra (Najwa Nimri) y, posiblemente por primera vez, está operando sin un plan. Con el mundo de los pandilleros derrumbándose a su alrededor, llega el ejército español, prometiendo ser el enemigo más imponente hasta el momento. Según Pina, el final será una guerra total.

“Estudiamos cómo filmar usando métodos más extremos para crear una mayor angustia y tensión. Construimos sets gigantes solo para destruirlos. Teníamos mucho que aprender, pero esa es la mejor parte de este trabajo ”, recuerda con cariño.

Si bien “La Casa de Papel” terminará con la Parte 5, nadie involucrado está dispuesto a descartar inmediatamente la posibilidad de volver a visitar la historia algún día. Debido a la naturaleza de la narración de la serie, el uso de flashbacks y cortes para mostrar detalles narrativos clave, las posibilidades de spin-off son casi infinitas y cualquier personaje podría regresar.

“Después de la Parte 5, veremos qué hacemos a continuación. Pero por ahora, no hay planes para más 'La Casa de Papel”, dice Piña.

Según Corberó, “Cuando terminamos de rodar, opté por no despedirme de Tokio. Parecía demasiado desgarrador, así que decidí llevarla conmigo para siempre y nunca cierro las puertas a las oportunidades. Ahora mismo, lo más saludable para mí es hacer otro trabajo, pero eso no significa que en unos años no pueda volver ”.

Por su parte, Morte dice que está satisfecho con cómo termina La Casa de Papel y cree que la audiencia también lo estará. Y, sin embargo, todavía mantiene la puerta entreabierta. “Sería un placer volver a El Profesor. Cualquier cosa puede suceder."

