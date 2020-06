La Casa de Papel 5: ¿Tokio será la única sobreviviente?

Teorías sobre la temporada 5 de La casa de Papel de Netflix

Con suerte, la quinta temporada de La Casa de Papel verá a la pandilla completar su atraco en el Banco de España. Actualmente están atrapados dentro del edificio sin tener idea de cómo escaparán y ahora, se cree que han descubierto una gran pista que revela que Tokio será el único sobreviviente en esta teoría.

Desde el comienzo de La Casa de Papel, Tokio (interpretado por Ursuala Corbero) ha narrado la serie de Netflix, explicando a los espectadores cuál es el plan de El Profesor (Alvaro Morte) y cómo llevaron a cabo el atraco en Casa real de la moneda.

Tokio ha continuado narrando las temporadas tres y cuatro de La Casa de Papel y los fanáticos creen que han descubierto una gran pista que confirma que ella será la única sobreviviente.

Tokio estuvo a punto de ser encarcelada y capturada por las autoridades por segunda vez, pero hasta ahora ha logrado seguir siendo una mujer libre.

También fue torturada y casi asesinada en la cuarta temporada por el guardia de seguridad del banco Gandia (José Manuel Poga).

Sin embargo, a pesar de terminar en problemas, los fanáticos creen que Tokio sobrevivirá hasta el final de la serie.

Esta es la teoría de que Tokio será la única sobreviviente

Esta teoría está fundamentada principalmente en ¿Por qué Tokio narra los atracos en La Casa de Papel? y la búsqueda de esta respuesta ha llevado a los fanáticos a buscar la verdad sobre esta pregunta.

Un fanático asegura haber encontrado la respuesta a esta pregunta en Google al obtener entre muchos resultados el más revelador de todos: "Tokio (Ursula Corbero) es la única que queda viva al final.

El fanático “redpa1ntt” sugirió en Reddit que la razón por la cual Tokio es la narradora es porque ella es la única que sobrevive a los atracos.

"Si bien hemos perdido algunos miembros en el camino, la mayoría de los miembros de la pandillas son de los ocho originales en Temporada 1 de La Casa de Papel".

El fan continuó: "Solo quiero tu opinión porque si cada miembro del atraco simplemente muere al final, me traumatizaré porque a pesar de que son personajes de ficción, significan mucho para mí".

La teoría de que Tokio será la única sobreviviente ha existido durante bastante tiempo debido a su papel de narradora.

Sin embargo, un fanático respondió a la teoría alegando que como La Casa de Papel realmente terminó después de la segunda temporada.

Pero, es muy poco probable que los escritores maten a todos al rol de Tokio como narradores y la teoría sobre ella sobreviviendo a todo es extraña porque la historia original terminó en la temporada 2

Mientras la serie no intente cambiar su mensaje de ser moralmente correcto y desalentar los robos y demás, no veo por qué sería necesario un final mórbido, especialmente cuando los personajes ya no tienen nada que perder, Raquel tiene su familia junto al Profesor y Mónica y Denver tienen a Cincinnati.

El optimismo de todos en esta serie nos hace creer en la teoría de que todos los que quedan salen vivos como en la temporada 2, burlando a la justicia y finalmente separándose mostrándonos distintas paraderos alrededor del mundo.

Hubo una parte en temporada 4 sobre cómo la muerte y el funeral de Nairobi mostraron a los integrantes de la pandilla que no estaban exentos de riesgos y que el equipo no era invencible teniendo el mismo efecto en la audiencia y ahora sabemos que cualquiera puede morir.

No hay forma de saber quién vive y quién muere en la temporada 5 de La Casa de Papel.