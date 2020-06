La Casa de Papel 5: Nueva teoría de fans asegura que Arturo asesinara a Denver

Denver (interpretado por Jaime Lorente) se enamoró de Mónica Gaztambide (Esther Acebo) en la primera temporada de La Casa de Papel después de que pretendió matarla bajo las órdenes de Berlín (Pedro Alonso) y, en cambio, solo la hirió al dispararle en el muslo. Mientras la mantenía oculta, Denver y Mónica se acercaron y finalmente se enamoraron.

Denver podría estar en peligro a causa de Arturo

Los fanáticos de La Casa De Papel saben que Mónica originalmente estaba teniendo una aventura con Arturo Roman (Enrique Arce) y el día del atraco en la Casa de la Moneda Real, ella había revelado que estaba embarazada de su hijo.

Arturo había querido que abortara a la niña, pero Mónica estaba ansiosa por ser madre. Denver la persuadió de quedarse con el bebé y la pareja abandonó la Royal Mint para formar una familia. Pero ahora Denver y Arturo se enfrentan de nuevo, ¿Podría el ex director de Royal Mint vengarse de Denver?.

La historia de Arturo y Denver

Arturo está furioso porque Denver ha estado criando a su hijo con Mónica, ahora conocida como Estocolmo, y han estado viviendo en Tailandia.

Cuando se enteró del nuevo atraco en el Banco de España, entró corriendo al edificio y ahora es un rehén una vez más.

Y ha estado usando su tiempo en el banco para liquidar Denver y Estocolmo, así como para cometer una serie de otros crímenes atroces.

Denver estaba furioso cuando supo que Arturo había regresado y había estado tratando de persuadir a Estocolmo para que lo dejara ver a Cincinnati.

La pareja terminó peleando con Arturo mal golpeado por Denver, lo que dejó a Estocolmo horrorizado.

Con Arturo más decidido que nunca a separar a la pareja y vengarse de Denver por arruinar su relación con Estocolmo, los fanáticos están preocupados por el rumor de que matará al ladrón.

¿Arturo asesinara a Denver?

El usuario de Reddit, priyanshu33333, pidió consejo a los fanáticos sobre un rumor sobre el futuro de Arturo, ya que escribieron: "Existe un gran rumor de que aurturito matará a Denwar".

Los fanáticos respondieron rápidamente y expresaron sus esperanzas de que Arturo y Denver se mantengan separados.

Un espectador respondió: “Para empezar, espero que se mantenga alejado de los otros rehenes esta temporada. En segundo lugar, le han disparado en la pierna y supongo que no irá a ningún lado pronto, especialmente porque el resto de los rehenes realmente lo atacaron".

“Existe la posibilidad de que Denver muera, pero dudo mucho que Arturo sea responsable de su muerte.

“El tipo es un cabrón y creo que ese es el final de su arco de personaje [...] Pasó de ser el héroe sórdido de los rehenes en el primer atraco a un violador miserable en el segundo y no creo que los escritores necesiten agregar más cosas a eso".

Sin embargo, otro espectador cree que Palermo (Rodrigo de la Serna) será responsable de la muerte de Denver, ya que teorizaron: "Siento que será Palermo, él es responsable de la muerte de Nairobi y actuó como un completo idiota".

"Los escritores se librarán de él tarde o temprano".

De cualquier manera, el futuro de Denver no se ve muy bien, ya que parece que Estocolmo podría estar planeando dejarlo una vez que termine el atraco.

Hablando en el Chelsea Film Festival a principios de este mes, la actriz, Esther Acebo, dijo que todo lo que su personaje quiere es volver con su hijo, Cincinnati.

Ella explicó: "Estoy feliz de no tener que inventar mi propia historia porque si tuviera que hacerlo, no habría inventado lo que los escritores me dieron, así que estoy feliz por eso [...] Ella se apegará a la ruta más tradicional y elegirá salir con vida y encontrar Cincinnati, pero ¿quién sabe?".

Las temporadas 1-4 de La Casa De Papel están disponibles para transmitir en Netflix ahora.