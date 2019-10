La Casa de Las Flores 2 'Pasale cacas' los mejores memes de la serie

la Casa de las Flores en su segunda temporada ya se encuentra disponible en Netflix, y a tan sólo un día de haberse estrenado, algunos fanáticos ya la han terminado de ver. Y es que esta nueva temporada trae consigo un giro inesperado, los personajes, nuevas historias, pero como siempre todo en torno la vida de la familia de la Mora.

Para no hacer mucho spoiler por si aún no has visto la serie, solamente vamos a decirte que no te lo puedes perder, porque dicha serie ha estado dando mucho de qué hablar.

Y es que el trabajo realizado por Aislinn Derbez, Cecilia Suárez, Darío Yazbek, y los demás personajes ha sido impecable, de buena calidad, pero eso sí, sin perder la divertida esencia de la serie.

Por supuesto en México y en muchas partes del mundo, cualquier oportunidad para hacer un meme será tomada, publicada, idealizada por los fanáticos de la serie, y esta segunda temporada de la casa de las flores no iba a ser la excepción,

Aunque muchas personas no han terminado de ver la serie los primeros memes Ya empezaron a hacer sus apariciones.

Uno de los memes más sonados por ahora es el de la reaparición de cacas, quién Ya salió de la cárcel y lo primero que hizo fue a visitar a Paulina de la Mora enzimas lo invitó a almorzar.

Otros memes están muy relacionados con la historia que le pasa a Aislinn Derbez, quién quiere dejar de tener una obsesión por las relaciones sexuales casuales, debe concentrarse en su trabajo. Además, hay memes sobre Verónica Castro. aun cuando ya no pertenece al cast de esta segunda temporada.

No cabe duda que la casa de las flores está por ser una de las series más exitosas de Netflix en lo que resta del año, pues muchos ya esperaban su regreso, aun cuando ha causado mucha polémica Pues esta serie trata temas muy tabúes como de sectas. Homosexualidad. entre otras cosas

