La Biblioteca Pública de Radiohead es un hecho y ya puedes acceder a ella

La banda británica, Radiohead ha actualizado su sitio en línea para convertirlo en la nueva “Biblioteca Pública de Radiohead”, la primera en su tipo alguna vez lanzada por un grupo de música.

Radiohead pone toda su música en línea

Se trata de una plataforma con toda la información disponible de Radiohead; desde vídeos nunca antes vistos, boletines de prensa, historia de la agrupación, entrevistas inéditas e incluso contenido original nunca antes visto.

Pero lo que más ha llamado la atención, es que podemos encontrar la discografía completa de Radiohead, con la posibilidad de escuchar todo su catálogo musical sin costo alguno.

Biblioteca Pública de Radiohead

El contenido de la Biblioteca Pública de Radiohead se presenta en una especie de “tablero” con las últimas noticias de la agrupación junto a cuatro categorías principales: Página principal, Horarios (conciertos y festivales), Tienda en línea y enlace a redes sociales u otros sitios de interés sobre la banda.

El sitio además funciona de manera similar a una biblioteca real gracias al uso de un código QR para la protección de datos gracias a la iniciativa GDPR.

Cada contenido de Radiohead se encuentran recopilados de acuerdo al álbum y con código de color: Gris/A Moon Shaped Pool; Verde/The King of Limbs; Rojo/Hail to the Thief; Naranja/In Rainbows, y sus discos previos tienen una sección propia.

También te puede interesar: Rammstein ya tiene fecha y sede para su próximo concierto en México

Cada sección incluye entrevistas, vídeos y más contenido de acuerdo al álbum o incluso de periodos entre discos o tours; la información de giras y conciertos también están disponibles.

Toda la música de Radiohead en línea

A través de la Biblioteca Pública de Radiohead, toda la música del grupo originario de Oxford, Inglaterra está disponible en la plataforma de forma gratuita y además incluye links para su compra en cualquier formato por medio de la tienda oficial de Radiohead.

Por el momento, Thom Yorke de Radiohead se presentó en el Festival Ceremonia 2020.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana