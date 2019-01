La Bebeshita sorprende en redes sociales con su nuevo look(FOTO)

Increíble pero cierto, la polémica ex participante de “Enamorándonos” empezó el año nuevo con look renovado y lo presumió en sus redes sociales, los comentarios en cuestión de segundos se hicieron presentes.

¿Qué pasó con La Bebeshita?

Sin duda que la bebeshita no deja de aunemntar sus números en redes sociales, y es que constantemente comparte imágenes e historias que quienes las siguen no tardan en llenar de comentarios y “likes”.

Para comenzar el 2019, la joven decidió cambiar de look y se aventuró con el estilo de las trenzas africanas, el cual presumió a sus fans.

La Bebeshita

Aquí te dejamos la nueva imagen de la Bebeshita:

Se llama Daniela Alexis, pero es mejor conocida como la 'Bebeshita', la joven de 27 años narró para una entrevista, cómo adquirió su fama en internet:

“Soy yo misma y nunca me he fijado en que quiero ser una "influencer"; a mí no me importa lo que digan los demás, siempre he seguido mi propio estilo y mi propia esencia, y creo que eso ha hecho la diferencia”.

La 'Bebeshita'