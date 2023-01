La Bebeshita se presume en bikini y roba miles de suspiros

El nuevo atuendo de la conductora dejó sin aliento a más de un caballero.

Daniela Alexis Barceló Trillo, mejor conocida en el mundo de la farándula como “La Bebeshita”, dejó sin aliento a los caballeros gracias a una nueva fotografía que compartió en su cuenta oficial de Instagram, en la cual modela un bikini que resalta el cuerpazo que posee.

En la imagen observamos a la conductora e influencer posar de pie desde la alberca mientras modela un bikini azul. Sin embargo, el detalle que fascinó a más de un caballero es que su marcado abdomen y curvas de impacto quedaron al descubierto frente al lente de la cámara.

La conductora presumió cuerpazo en nueva foto para Instagram.

Como era de esperarse, la fotografía compartida por la ex participante de ‘Enamorándonos’ no pasó desapercibida para sus más de 3 millones de seguidores en Instagram, quienes recurrieron a la sección de comentarios para dedicarle cientos de picantes piropos.

Queda fuera de Venga La Alegría: Fin de Semana

La Verdad Noticias te informó hace unos días que TV Azteca sufriría grandes cambios en su programación habitual con tal de iniciar el 2023 con buenos niveles de audiencias. Uno de ellos fue renovar al elenco de Venga La Alegría, lo que significó que La Bebeshita y otros conductores quedaron fuera del proyecto matutino y de los planes del Ajusco.

“Hoy me despido de VLA: Fin de Semana. Gracias a todos por aguantarme cada fin, las travesuras, mis tonterías, la paciencia y todo lo que me daba… No era ir a trabajar, era ir a divertirte un rato con amigos, aprendí montones, reí más montones”, fue el emotivo mensaje con el que Daniela Alexis Barceló Trillo se despidió del proyecto en Instagram.

¿Qué edad tiene La Bebeshita?

No se puede negar que Daniela Alexis goza de gran popular en redes sociales.

Nacida un 11 de diciembre de 1990, La Bebeshita tiene 32 años de edad. Recordemos que la influencer y conductora inició su carrera artística siendo parte del elenco de ‘Enamorándonos’ para luego figurar en diversas producciones de TV Azteca como ‘MasterChef Celebrity México 2021’, ‘MasterChef Junior 2022’ y ‘VLA: Fin de Semana’.

