La Bebeshita se le va a la yugular a Frida Urbina y la llama "traicionera"

Daniela Alexis mejor conocida como La Bebeshita se le fue a la yugular a Frida Urbina y la llamó desleal, traicionera y mala amiga por haber estado con Brandon Castañeda quien es su ex novio.

“Es una desleal, traicionera, mala amiga. Eran 4 años de amistad en donde yo lloraba con ella y aún así me traicionó con mi ex novio”, dijo La Bebeshita.

Todo esto ocurrió en La Venganza de los Ex VIP en donde Frida conoció al Wapayaso y rápidamente surgió el amor y entablaron una relación sentimental.

“Era mi amiga. Frida me habló, me escribió y me dijo tengo que decirte algo”.