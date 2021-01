La Bebeshita se declara VÍCTIMA de Rix ¡Le pidió cosas ÍNTIMAS!

La famosa youtuber Nath Campos hizo fuerte polémica al denunciar públicamente que sufrió acoso por parte del famoso youtuber Rix, quien al día de hoy continúa sumando voces en su contra.

Resulta que ahora fue Daniela Alexis, mejor conocida como La Bebeshita, quien contó que tuvo una mala experiencia al lado del influencer acusado por Nath Campos, pues la también modelo, surgida de las filas de Enamorándonos lo reveló todo de esta manera:

El acoso de Rix hacia La Bebeshita

Hace como siete años o más salimos. Era porque me invitaban a fiestas en común y me gustaba, me invitó a su casa, pero de repente me enteré por otros youtubers que hablaba mal de mí, así de ‘es que me ruega’ o ‘qué asco ella’ y también hablaba mal de otras mujeres ‘ya me la besuquié y bye’. Todo un patán.

Eso fue lo que comentó en entrevista con Venga la Alegría; además la famosa mexicana relató que conoció los testimonios de otras mujeres agredidas por Rix y aceptó que a ella le pidió imágenes comprometedoras.

Por si fuera poco, La Bebeshita confesó que le hizo una petición especial: Sí era mucho de mándame una foto y cosas así, pero yo nunca le mandé nada. Fue hace como siete u ocho años, yo estaba súper chica y él también.

“Yo creo que sí es capaz de eso y no puedo decir que a mí me lo hizo y yo nunca le mandé nada”.

Retomando la polémica de Nath Campos, descalificó el comportamiento de Rix en contra de Nath Campos, lo que desató una amplia ola de comentarios tanto a favor o en contra de los famosos influencers.

Cabe destacar que el testimonio de Nath Campos cayó como balde de agua fría en el mundo de la farándula mexicana, donde muchos exponentes se volcaron hacia ella para tenderle una mano en medio del caos que significa interponer una denuncia penal y exponer su caso de abuso sexual por parte de una persona cercana.

