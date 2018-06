La Bebeshita rompe el silencio y habla de su salida de Enamorándonos

El programa Enamorándonos se ha convertido en más polémica que entretenimiento, una de las personalidades de dicha emisión es La Bebeshita, quien hace unas semanas fue expulsada del reality por la conductora Carmen Muñoz.

A punto de cumplirse una semana de que echaran de Enamorándonos a su máxima estrella, Daniela Alexis 'La Bebeshita', luego de que Carmen Muñoz pidió que la sacaran del foro en plena transmisión debido a su mal comportamiento, la youtuber decidió romper el silencio y hablar sobre esta humillación.

Y es que para los fans de Daniela fue un duro golpe ver cómo la sacaron del show de TV Azteca sin poderse defender, desde entonces ya no volvió a aparecer a cuadro en el programa y ni siquiera se atrevieron a hablar sobre ella, como si ya no existiera.

En un video que compartieron en YouTube, el Abogado del Pueblo, exintegrante de Enamorándonos, contó que sacaron a Daniela porque ya no le obedecía a nadie, ni a la producción y mucho menos a Carmen, entonces la castigaron así, pero la Bebeshita explotó y les pagó con la misma moneda.

No obstante, tras varios días en silencio, la artista de TV Azteca reapareció con un video donde confiesa lo que pasó y además ya puso sus condiciones para volver a Enamorándonos, pues todo a punta a que fue por Vanda:

"No soporto estar con una persona tan drogadicta, tan alcohólica, que pase mi celular a personas desconocidas, eh… golpee mi coche cuando ya está alcohólica, que golpea a la gente cuando se pone mal, cuando roba y esa persona es Vanda.

Yo no puedo estar con Vanda al lado, la conozco desde hace 7 años, 7 años que han sido una tortura, nunca fue amiga, yo la cuidaba y le decía: 'Ya no te drogues' y ahorita ya no la tolero (…) Ya es algo personal, ya me afecta a mí, me afecta, yo ya no puedo estar ahí.

Yo amo a Enamorándonos y agradezco a todos, los amo, pero ya no sé… yo ya no soy feliz ahí".